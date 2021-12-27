Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 18 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, buzlanmanın nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü ve öğrenci taşıyan servis minibüsü devrilirken, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası da meydana geldi. Kazalarda yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlk kaza, KonyaBeyşehir Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, İstanbul'dan Bozkır ilçesine giden Hikmet K. idaresindeki 42 LB 444 plakalı yolcu otobüsü ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan 11 kişi Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu kazanın hemen ardından BeyşehirKonya Karayolunun 4. kilometresinde Zeki Y. idaresindeki 42 GBJ 53 plakalı taşımalı öğrencilerin bulunduğu öğrenci servisi yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan araçtan yaralı olarak çıkarılan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Son kaza ise, BeyşehirIsparta Karayolunun 5. kilometresinde yaşandı. 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 5 kişi kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri ise, buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması yaptı. Yaşanan kazalarda yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaralıdan 1’inin Konya’ya nakledildiği öğrenildi. Öte yandan, Beyşehir ilçe merkezi ve dış mahallelerinde de yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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