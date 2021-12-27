'Çay soğuk' diyen Emel´i öldüren seyyar satıcı, bu kez `Bana erkek şahıs tokat attı´ dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Çay soğuk' diyen Emel´i öldüren seyyar satıcı, bu kez `Bana erkek şahıs tokat attı´ dedi

DHA

'Çay soğuk' diyen Emel´i öldüren seyyar satıcı, bu kez `Bana erkek şahıs tokat attı´ dedi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da, emlakçı Emel Göçer'i (33), 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle tatile giderken durdukları seyyar satıcıda çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan (35), ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamedeki ifadesinde kadınlardan birinin kendisine tokat attığını söyleyen İlhan, mahkemedeki savunmasında ise, ''Erkek şahıs bana tokat attı. Olayın şokuyla ben fazla bir şey hatırlamıyorum" dedi.
Olay, 14 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi KonyaAntalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile giderken yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OTOPSİ RAPORUNDA YAKIN MESAFE ATIŞI ÇIKTI
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Muhammed İlhan'ın ifadesine de yer verildi. İlhan, ifadesinde, "Antalya yolunda ailece işlettiğimiz gözleme ve çay ocağı var. İş yerimize 4-5 kadın geldi. Gözleme ve semaver çay istedi. Siparişlerini götürdük ve ardından kadınlar 'Çay soğuk' dedi. Semaverin çeşmesini açıp göstermek için sıcak suya parmağımı tuttum, elim yandı. 'Su sıcak beğenmediyseniz içmeyin' dedim. Aralarından birisi bana tokat attı. Sinirlendim ve iş yerine giderek babama ait silahı aldım. Silahın ağzına mermi verip vermediğimi hatırlamıyorum. Annem beni tutmaya çalıştı ve `Bana bırak´ dedi. Annem kadınlarla konuşuyordu ve anneme bağırdılar. Silahı alıp geldiğimde kadınlara silah bulunan elimi sallayarak gidin buradan dedim. Parmağım tetikteydi ve bir an elim titredi. Bir anda tabanca ateş aldı. Panik atağım başladı, bir şey hatırlamıyorum" dedi.
Otopsi raporuna göre Emel Göçer´in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtilen iddianamede, Muhammet İlhan için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'tehdit' suçundan ise 4 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası istendi.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Muhammet İlhan'ın yargılanmasına 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya İlhan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Öldürülen Emel Göçer'in yeğenleri Gülşen ve Hazal Özkıran ile Zerda Göçer ve Emel Göçer'in annesi Döndü Göçer ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
`TEKİN AYAK DEĞİLLER DEDİM´
Muhammet İlhan, savunmasında daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadelerinin doğru olduğu belirtti. İlhan iddianamesinde, "Ailecek orada çalışıyoruz. Ben biraz rahatsızım. Çocukken geçirdiğim menenjit hastalığı yüzünden yüzde 60 engelli raporum var. Bunlar gelip çay istediler. Arabaya baktım, bunlara baktım, tekin ayak değiller deyip kovaladım. Bunlara 'Gidin babam yok' dedim. Onlar orayı karıştırmaya gelmişler. Annemi dövmüşler bunlar. Para istemişler. Silah babama ait, dolabın içerisindeydi. Bana 'Çay getir' dediler. Ben de güzelce çayı verip döndüm. Beni çağırdılar, gözleme isteyip sonra iptal ettiler. Çay soğuk deyip orayı karıştırdılar. Anneme küfrettiler. Erkek şahıs bana tokat attı. Olayın şokuyla ben fazla bir şey hatırlamıyorum" dedi.
SİLAHI KAFASINA DAYAYIP ATEŞ ETTİ 
Arkadaşı Emel Göçer'in öldürülmesine tanık olan Nurcan Atik, olay anında yaşananları anlattı. Atik, ''Önce Emel'e tokat attı. Sonra kolundan tutarak içeri götürmeye çalıştı. Emel dengesini kaybederek semavere çarptı. Emel 'Sen ne yapıyorsun lan' dediği için 'Sen dur bekle' diyerek içeri gidip tabanca alıp dışarı çıktı. Annesini hiç görmedik. Kendisi sakinleşmedi. Sizi öldüreceğim diyerek yanımıza geldi. Aracın yanına gelerek bizi tehdit etti. Emel 'Tamam gidiyoruz' demesine rağmen kafasına tabancayı dayayıp bir el ateş etti. Sonra annesi gelip 'Alın bunu buradan gidin' dedi. Annesini ilk defa orada gördük. Daha sonrasında Zerda'nın da kafasına silah dayadı" dedi.
AMBULANSI ARAMAMIZA İZİN VERMEDİLER
Emel Göçer'in yeğeni Zerda Göçer ise saldırgan Muhammet İlhan'ın, masada unuttukları cep telefonları alıp, ambulansı aramalarına izin vermediğini belirtti. Göçer, ''O anki panikle telefon ve cüzdanlarımızı masada unuttuk. O kişi alıp içeri götürmüş. Telefonumu ambulansı aramak için istedim ama vermedi. Biz jandarmayı yoldan çevirdiğimiz araçlarla aradık" dedi.
Emel Göçer´in annesi Döndü Göçer ise, "Bir bardak çay için insan mı öldürülür? Karşındaki bir kadın. Çay soğuk dediği için nasıl el kaldırırsın" dedi.
Öldürülen Göçer'in yeğenlerinden Gülşen ve Hazal Özkıran da yaşanan olayı anlattı.
Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-12-27 15:56:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: “Konya Bilim Merkezi’nde bir yılda 380 bin ziyaretçi ağırladık”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya Bilim Merkezi’nde bir yılda 380 ...
Dr. Sinan Bağçacı: “Boyun fıtığı gençlerin teknolojik hastalığı olmaya aday”
YEREL HABERLER Dr. Sinan Bağçacı: “Boyun fıtığı gençlerin teknolojik ...
Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü
YEREL HABERLER Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü
Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 18 yaralı
YEREL HABERLER Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 18 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
Buz tutan gölde tehlikeye rağmen yürüyüp bisiklet sürdüler
YEREL HABERLER Buz tutan gölde tehlikeye rağmen yürüyüp bisiklet ...
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş'a Konya'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Beşiktaş'a Konya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi
Konya Büyükşehir’den 2021’de tarıma 33 milyon lira destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den 2021’de tarıma 33 milyon lira ...
Konya'da 3 günde 4 aracın lastiklerini çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 3 günde 4 aracın lastiklerini çalan ...
SÜ'de ‘Uluslararası Anadolu'nun İrfan Çağı Sempozyumu’ düzenlendi
YEREL HABERLER SÜ'de ‘Uluslararası Anadolu'nun İrfan Çağı ...
AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi ...
Meram’da İstiklal Marşı konulu resim sergisi açılıyor
YEREL HABERLER Meram’da İstiklal Marşı konulu resim sergisi açılıyor
İvriz Baraj Gölü flamingoları ağırlıyor
YEREL HABERLER İvriz Baraj Gölü flamingoları ağırlıyor
Başkan Kılca: "Mehmet Akif Ersoy, Anadolu’nun gür sesidir"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: "Mehmet Akif Ersoy, Anadolu’nun gür ...
Selçuklu Belediyesi evde yaşlı bakım hizmetine devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi evde yaşlı bakım hizmetine devam ...
Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların buz kırma mesaisi
YEREL HABERLER Kıyıları donan Beyşehir Gölü’nde balıkçıların buz ...
Selçuk Üniversitesinde ‘TEDx EuropeanClimatePactKonya’ etkinliği
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde ‘TEDx ...
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ...
Konya’da park halindeki tırda yangın
YEREL HABERLER Konya’da park halindeki tırda yangın
Meram'da Fahrünnisa Evleri’nde başvuru sayısı açıklandı
YEREL HABERLER Meram'da Fahrünnisa Evleri’nde başvuru sayısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.