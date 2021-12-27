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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy 85. ölüm yıldönümünde anıldı

İHA

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy 85. ölüm yıldönümünde anıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi nedeniyle anma ve ödül töreni programı düzenleyerek milli şaire vefa örneği gösterdi. Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle İstiklal Şairini yad eden Selçuklu Belediyesi anma programı ve kitap okuma yarışmasının ödül töreni ile programlarını noktaladı.
Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen program Kur'anı Kerim tilaveti, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy için okunan hatim duası ve Akif’in hayatının canlandırıldığı tiyatro gösterisiyle başladı. İstiklal Marşı okuma yarışmasının birincisi olan öğrencinin milli marşımızın 10 kıtasını okuması da salondan büyük alkış aldı.

“Amacımız Akif’in mirasını gelecek nesillere taşımak”
İstiklal Marşı’nın tam 100 yıldır yeryüzünün farklı milletlerine kurtuluş yolunda bir rehber olduğuna dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Şanlı Türk milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine çok büyük katkılar sağlamış olan Mehmet Akif Ersoy, bizlere bağımsızlık beyannamemiz olan ‘İstiklal Marşı’nı armağan etti. İstiklal Marşı’nda ve diğer kıymetli eserlerinde milli ve manevi değerlere bağlılığını tecessüm ettiren Mehmet Akif Ersoy’un bu mirasını gelecek nesillere aktarmayı, onun düşünce ve ideallerini yaşatmayı bizler de bir vazife olarak görüyoruz. Bu anlamda İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında 'İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh' adı altında şiir, karikatür, öykü ve online kitap okuma kategorilerinde 4 yarışma düzenledik. Bu yarışmalarımızda; milli mücadele ruhunu yaşatan ve hissettiren eserlerin yazılmasını teşvik etmeyi, gençlerimizin yazma becerilerini geliştirmelerini ve geleceğin yazarlarının keşfedilmesini sağlamayı amaçladık. 17 Mart 2021 tarihinde başlattığımız İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Şiir Yarışmamıza 172 kişi katılmış, jürimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler olmak üzere toplam 12 kişi dereceye girmiştir. 20 Nisan 2021 tarihinde başlattığımız İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Karikatür Yarışmamıza ise 122 kişi başvuru yapmış, 47 kişi ise karikatür göndermiştir. Jürimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bu yarışmamızda 5 kişi dereceye girmiştir. Yine 19 Mayıs 2021 tarihinde başlattığımız İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Öykü Yarışmamıza 250 kişi katılmış, jürimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 1535 yaş arası 1. kategori ile 36 yaş ve üzeri 2. kategoride toplam 10 kişi dereceye girmiştir. 20 Aralık 2021 tarihinde başlattığımız İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Online Kitap Okuma Yarışmamıza ise 3 bin 608 kişi katılmış 18 yaş ve üzeri 1. kategori ve 1018 yaş arası 2. kategoride toplam 10 kişi dereceye girmiştir. Yarışmalarımızda ödül almaya hak kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Başta jüri üyelerimiz ve yarışmalarımızın tüm süreçlerinde emeği geçen çalışma arkadaşlarım olmak üzere yarışmalarımıza katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Milli Şairimiz, mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy’u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde bir kez daha hürmetle yâd ediyor Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.
Selçuklu ve Belediyesi’nin Konya’daki diğer belediyelerle birlikte kültüre, gençlere dair hizmetlerin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi yönünde çok yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan “Özellikle belediyemizin bu tür kültürel faaliyetlerine milli manevi değerler, milli manevi değerlere öncülük eden zatların, kurumların gençlerimizle buluşturması hakikaten alkışlanacak bir çalışma. İstiklal Marşı şairimiz esasen insanı, insanın ideallerini, milletimizin birliği beraberliği, istikamet üzere hedefe kilitlenmiş toplulukları, insanları hep eserlerinde vurgulamaktadır. Bu vesileyle bütün insanlarımızın, büyüklerimizin, gençlerimizin hem geleneği esas alması hem de rekabet gücümüzü artıracak bilimsel ve teknik anlamdaki ilerlemelerin önünde olmayı ve bu ikisini birleştirmeleri çok önemli bir keyfiyet. Okullarımızın, öğrencilerimizin öncü olması ayrı bir kıymet ifade ediyor. Özellikle siz sevgili gençler değerlerimizi, geleneklerimizi istinad noktası yaparken diğer yandan insanın kendisini, kainatı bilmesi ve insanı ve kainatın ifadesi olan kadim kitabımızın bilinmesi çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bizim millet olarak en büyük avantajımız budur. Ben tekrar böyle bir etkinliği düzenleyen milli eğitim camiamıza hem Selçuklu Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, öğrencilerimizi öğretmenlerimizi istifade eden herkesi tebrik ediyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Program “Online Kitap Okuma Yarışması” ödül töreni, ve Necip Karakaya konseriyle son buldu. Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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