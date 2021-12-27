Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Bir 'yan baktın' kurbanı daha!

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada orta sahada topla buluşan Josef ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Oğuzhan’a pasını attı. Oğuzhan’ın şutunda kaleci Sehic’in topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

29. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin ortasına Soner kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Pjanic’in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale önündeki Batshuayi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

39. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

45. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx, Michalak xx, Mpoku xx, Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Erten, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Çekiçi, Alper, Barış, Musa, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Ersin xx, Umut xx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan xx, Pjanic xx, Josef xx, Ghezzal xx, Oğuzhan xx, Larin xx, Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Salih, Can, Atiba, Mehmet, Welinton, Kenan, Serdar, Güven

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Sarı kartlar: Vida (Beşiktaş), Mpoku (Konyaspor)

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