Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada orta sahada topla buluşan Josef ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Oğuzhan’a pasını attı. Oğuzhan’ın şutunda kaleci Sehic’in topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
29. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin ortasına Soner kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
37. dakikada Pjanic’in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale önündeki Batshuayi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.
39. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.
45. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx
Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx, Michalak xx, Mpoku xx, Bytyqi xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Erten, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Çekiçi, Alper, Barış, Musa, Ahmet Karademir, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Ersin xx, Umut xx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan xx, Pjanic xx, Josef xx, Ghezzal xx, Oğuzhan xx, Larin xx, Batshuayi xx
Yedekler: Emre, Salih, Can, Atiba, Mehmet, Welinton, Kenan, Serdar, Güven
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Sarı kartlar: Vida (Beşiktaş), Mpoku (Konyaspor)
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