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Konyaspor Başkanı Özgökçen: “Ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz”

İHA

Konyaspor Başkanı Özgökçen: “Ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz”

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, ligde kalan 19 maçı da mücadele ederek ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisinde olduklarını belirtti.
Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen iç sahada Beşiktaş’ı 10 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısını tamamladıklarını kaydeden Fatih Özgökçen, “Sezon başından itibaren hep mücadele edecek bir takım oluşturma gayreti içerisindeydik. Belki mağlup olabiliriz, galip gelebiliriz, berabere de bitebilir ama Konyaspor futbol takımı 90 dakika boyunca mücadele eden bir takım olacak dedik. Hamdolsun ki bugün 19. maç sonrasında görüyoruz ki bu anı, galibiyeti hepsini bir tarafa bırakın ama ben mücadele eden, 90. dakikaya kadar oyunu alma arzusu içerisinde olan bir takım oluştuğu için takımımla, teknik ekibimizle, hepsiyle gurur duyuyorum. Mücadele azminin bir sonucu olarak bugün de Konyaspor belki tarihinde ilk kez ikinci sırada lidere 7 puan yakınlıkta, kendisinden 6 puan üçüncüden uzaklıkta ligin ilk yarısını sonlandırdı. Ufak tefek takviyeler yapabiliriz. Hocamızın elimize ulaşan bir raporu var, ona göre bakacağız. Belki takviye gerekmeyebilir. Kararı yönetim kurulumuzla vereceğiz. İkinci 19 maçı da bu şekilde mücadele ederek ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz” dedi.
Futbolun skora dayalı bir spor olduğunu aktaran Özgökçen, “Kazandığınız zaman mutlaka mutlu olursunuz. Bir de Beşiktaş gibi ülkemizin güzide takımlarından birisini güzel bir oyunla, mücadeleyle mağlup ettiğiniz zaman ister istemez bir sevinç oluşuyor, hem futbolcu arkadaşlarda hem teknik ekipte, hem bizde, hem de Konya şehrinde. Onun için şu anda herkes gayet mutlu” diye konuştu.

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