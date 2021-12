İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, maçta her iki takım için de dengeli bir oyun sergilendiğini belirterek, ''Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde yeniden oyun kuran oyun organizasyonunu başlatan, bekleneni biraz daha öne çıkarıp merkez orta saha oyuncularından ziyade beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulmaya çalışan bir takım olduğu ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu her zamanki o coşkulu, daha etkili ve hücumda pozisyonlar bulan oyununu oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle, çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Maçın yüksek seyir zevki içinde geçmediğini ifade eden Karaveli, şunları söyledi: "Oyuna giren özellikle iki oyuncumuzdan çok fazla hücum açısından özellikle katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyuna sokulan oyuncularla biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında ne Konyaspor'un ne Beşiktaş'ın fazla yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada elimizle verdiğimiz bir pozisyon. Ön tarafta sonlandıramadığımız, kalemizde daha kalabalık olmamıza rağmen ceza sahası içinde hatta kale sahası içinde neredeyse daha kalabalık olmamıza rağmen bir pozisyonda gol yedik. Yoğun bir maç trafiğinin her iki takımına ben olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunu daha yüksek seviyede olması gerekirdi her iki takım açısından da. Kendi açımızdan baktığımızda da Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da umarım seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız."

Karaveli, bir gazetecinin hakem performansına ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Oyunla ilgili oynanan oyunla ilgili soracağınız her soruya son derece açığım. Lütfen oyunla ilgili sorular gelirse seve seve cevaplamak için buradayım" diye cevap verdi.

Beşiktaş'la ilgili soru üzerine Karaveli, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübü'nün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana U-19'da bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takımda bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. En doğru organizasyona en kısa zamanda Beşiktaş ulaşacak hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise kazanan 3 puan için oyuncularını kutladığını belirtti. Palut, ''Zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Süper ligde her maç zor. Beşiktaş da ligin en iyi kadrolarından bir tanesi. Ayrıca son 3 hafta kadro kalitesine, mücadele gücünü de ekleyen bir Beşiktaş takımını analiz ettik. Burada yapmamız gereken bu mücadeleye en az Beşiktaş kadar karşılık verip, kendi pozitif oyunumuzu da sahaya yansıtmaktı. Maç tahmin ettiğimiz gibi geçti. Kolay değildi. Sahada büyük mücadele vardı. Bir taktik vardı. Onlar bizim Amir'le oynamamızı engellerken biz oların Pjanic'le oynamasını engelledik. Bu da maçı daha çok dengede giden bir maç haline bürüdü. Ama Beşiktaş'ın ilk yarı duran topta iki net pozisyonu vardı. Bizim de ataklarımız vardı. Dengeli bir ilk yarı geçti. İkinci yarı da buna benzer geçti. Oyun olarak denge vardı ama net gol pozisyonları anlamında Beşiktaş bir adım öndeydi. Belki pozitif futbol adına kendi standartlarımızın çok üzerine çıkamadık; ama takımımın da birinci dakikadan başlayıp 90+5'inci dakikaya kadar süre gelen bir arzu, istek, mücadele vardı. Oyuncularımın bunun karşılığını son dakikada golüyle de almasından mutlu olduk. Son 20 dakikada gol atanın kazanacağı bir maça bürünmüştü. Bunu biz başardık. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

Gazetecilerin "Beşiktaş'tan teknik direktörlüğü için bir teklif geldi mi" sorusu üzerine Palut, "Sergen hocadan sonra bazı isimler gündeme geldi. Evet isminin geçtiğini ben de duydum ama hiçbir Beşiktaşlı yönetici veya temsilcisiyle görüşmem olmadı. Konyaspor'la çok değerli bir iş yapıyoruz. Takım olma olgusunu başardık. Bunu sonuçlara yansıtıyoruz. Şu anda her şey Konyaspor adına mükemmel gidiyor ama bu sadece ilk yarı sonucu. Kimseye de ilk yarıdaki başarısından dolayı herhangi bir hak vermiyorlar. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Onun için konsantrasyonumu sadece ve sadece bana güvenen Konyaspor'a aktarmak istiyorum. Şu an tek düşüncem ikinci yarı da bu mücadeleye devam edip, çok iyi sırada ligi bitirip. Bu kulubün tarihine geçebilmektir" diye konuştu.

Palut, Konyaspor ile sözleşmesinin uzatılması yönündeki soru üzerine de ''Başkanımızla bu konu hakkında görüşme yaptık. Prensip anlamında onlar bana her şeyin iyi gittiğini, uzun yıllar görmek istediği söylediler. Ben de bundan mutlu olduğumu, böyle bir görüşme için onlara hazır olduğumu söyledim. Ayrıntılara geçilmedi. Sözleşme benin için ikinci planda. Bu yıl benim için çok değerli. Her teknik direktörün altın senesi olur. Konyaspor olarak bu seneye sımsıkı sarılmalıyız. Bu bizim farkımızı Türk futboluna hissettireceğimiz bir sene. Onun için sözleşme görüşmeleri, benim konsantrasyonum açısından. Son sakıncalı buluyorum. Ama prensip anlamında yönetim ve ben buna olumlu bakıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

