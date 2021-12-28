İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından


İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, maçta her iki takım için de dengeli bir oyun sergilendiğini belirterek, ''Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde yeniden oyun kuran oyun organizasyonunu başlatan, bekleneni biraz daha öne çıkarıp merkez orta saha oyuncularından ziyade beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulmaya çalışan bir takım olduğu ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu her zamanki o coşkulu, daha etkili ve hücumda pozisyonlar bulan oyununu oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle, çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Maçın yüksek seyir zevki içinde geçmediğini ifade eden Karaveli, şunları söyledi: "Oyuna giren özellikle iki oyuncumuzdan çok fazla hücum açısından özellikle katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyuna sokulan oyuncularla biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında ne Konyaspor'un ne Beşiktaş'ın fazla  yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada elimizle verdiğimiz bir pozisyon. Ön tarafta sonlandıramadığımız,  kalemizde daha kalabalık olmamıza rağmen ceza sahası içinde hatta kale sahası içinde neredeyse daha kalabalık olmamıza rağmen bir pozisyonda gol yedik. Yoğun bir maç trafiğinin her iki takımına ben olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunu daha yüksek seviyede olması gerekirdi her iki takım açısından da. Kendi açımızdan baktığımızda da Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da umarım seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız."
Karaveli, bir gazetecinin hakem performansına ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Oyunla ilgili oynanan oyunla ilgili soracağınız her soruya son derece açığım. Lütfen oyunla ilgili sorular gelirse seve seve cevaplamak için buradayım" diye cevap verdi.
"BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜN ÇALIŞANIYIM"
Beşiktaş'la ilgili soru üzerine Karaveli, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübü'nün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana U-19'da bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takımda bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. En doğru organizasyona en kısa zamanda Beşiktaş ulaşacak hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.
İLHAN PALUT: OYUNCULARIMI KUTLUYORUM
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise kazanan 3 puan için oyuncularını kutladığını belirtti. Palut, ''Zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Süper ligde her maç zor. Beşiktaş da ligin en iyi kadrolarından bir tanesi. Ayrıca son 3 hafta kadro kalitesine, mücadele gücünü de ekleyen bir  Beşiktaş takımını analiz ettik. Burada yapmamız gereken bu mücadeleye en az Beşiktaş kadar karşılık verip, kendi pozitif oyunumuzu da sahaya yansıtmaktı. Maç tahmin ettiğimiz gibi geçti. Kolay değildi. Sahada büyük mücadele vardı. Bir taktik vardı. Onlar bizim Amir'le oynamamızı engellerken biz oların Pjanic'le oynamasını engelledik. Bu da maçı daha çok dengede giden bir maç haline bürüdü. Ama Beşiktaş'ın ilk yarı duran topta iki net pozisyonu vardı. Bizim de ataklarımız vardı. Dengeli bir ilk yarı geçti. İkinci yarı da buna benzer geçti. Oyun olarak denge vardı ama net gol pozisyonları anlamında Beşiktaş bir adım öndeydi. Belki pozitif futbol adına kendi standartlarımızın çok üzerine çıkamadık; ama takımımın da birinci dakikadan başlayıp 90+5'inci dakikaya kadar süre gelen bir arzu, istek, mücadele vardı. Oyuncularımın bunun karşılığını son dakikada golüyle de almasından mutlu olduk. Son 20 dakikada gol atanın kazanacağı bir maça bürünmüştü. Bunu biz başardık. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİYLE GÖRÜŞMEM OLMADI"
Gazetecilerin "Beşiktaş'tan teknik direktörlüğü için bir teklif geldi mi" sorusu üzerine Palut, "Sergen hocadan sonra bazı isimler gündeme geldi. Evet isminin geçtiğini ben de duydum ama hiçbir Beşiktaşlı yönetici veya temsilcisiyle görüşmem olmadı. Konyaspor'la çok değerli bir iş yapıyoruz. Takım olma olgusunu başardık. Bunu sonuçlara yansıtıyoruz. Şu anda her şey Konyaspor adına mükemmel gidiyor ama bu sadece ilk yarı sonucu. Kimseye de ilk yarıdaki başarısından  dolayı herhangi bir hak vermiyorlar. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Onun için konsantrasyonumu sadece ve sadece bana güvenen Konyaspor'a aktarmak istiyorum. Şu an tek düşüncem ikinci yarı da bu mücadeleye devam edip, çok iyi sırada ligi bitirip. Bu kulubün tarihine geçebilmektir" diye konuştu. 
Palut, Konyaspor ile sözleşmesinin uzatılması yönündeki soru üzerine de ''Başkanımızla bu konu hakkında  görüşme yaptık. Prensip anlamında onlar bana her şeyin iyi gittiğini, uzun yıllar görmek istediği söylediler. Ben de bundan mutlu olduğumu, böyle bir görüşme için onlara hazır olduğumu söyledim. Ayrıntılara geçilmedi. Sözleşme benin için ikinci planda. Bu yıl benim için çok değerli. Her teknik direktörün altın senesi olur. Konyaspor olarak bu seneye sımsıkı sarılmalıyız. Bu bizim farkımızı Türk futboluna hissettireceğimiz bir sene. Onun için sözleşme görüşmeleri, benim konsantrasyonum açısından. Son sakıncalı buluyorum. Ama prensip anlamında yönetim ve ben buna olumlu bakıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Önder Karaveli'nin açıklamaları
İlhan Palut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ
2021-12-27 23:57:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlhan Palut: “Sahada büyük bir mücadele vardı”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Sahada büyük bir mücadele vardı”
Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum
YEREL HABERLER Fatih Özgökçen: Takımımla gurur duyuyorum
Konyaspor Başkanı Özgökçen: “Ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Özgökçen: “Ligi en iyi yerde ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç ...
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy 85. ölüm yıldönümünde anıldı
YEREL HABERLER Milli Şair Mehmet Akif Ersoy 85. ölüm yıldönümünde ...
Akşehir Belediyesinden esnafa İstiklal Marşı tablosu armağanı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden esnafa İstiklal Marşı tablosu ...
Kılca: “Bu toprakların değerlerini merkeze almaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Kılca: “Bu toprakların değerlerini merkeze almaya ...
'Çay soğuk' diyen Emel´i öldüren seyyar satıcı, bu kez `Bana erkek şahıs tokat attı´ dedi
YEREL HABERLER 'Çay soğuk' diyen Emel´i öldüren seyyar satıcı, bu ...
Başkan Altay: “Konya Bilim Merkezi’nde bir yılda 380 bin ziyaretçi ağırladık”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya Bilim Merkezi’nde bir yılda 380 ...
Dr. Sinan Bağçacı: “Boyun fıtığı gençlerin teknolojik hastalığı olmaya aday”
YEREL HABERLER Dr. Sinan Bağçacı: “Boyun fıtığı gençlerin teknolojik ...
Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü
YEREL HABERLER Çeşme borusu patladı söğüt ağacı buz ağaca döndü
Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 18 yaralı
YEREL HABERLER Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 18 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
Buz tutan gölde tehlikeye rağmen yürüyüp bisiklet sürdüler
YEREL HABERLER Buz tutan gölde tehlikeye rağmen yürüyüp bisiklet ...
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.