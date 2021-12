Önder Karaveli: “Beşiktaş’ın oyunu çok daha güçlü bir oyun olmalı”

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor karşısında oynadıkları oyunun çok daha güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, “Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da umarım seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız” dedi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında deplasmanda Konyaspor’a karşı 10 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konyaspor'u aldığı galibiyetten ötürü tebrik eden Önder Karaveli, yeşilbeyazlı ekibin ligdeki konumunu hak eden bir oyunu ortaya koyduğunu aktardı. Karaveli, "Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde yeniden oyun kuran oyun organizasyonunu başlatan, bekleneni biraz daha öne çıkarıp merkez orta saha oyuncularından ziyade beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulmaya çalışan bir takım olduğu ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu her zamanki o coşkulu, daha etkili ve hücumda pozisyonlar bulan oyununu oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle, çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum” dedi.



“Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız”

Karaveli, maçın gidişatında oyuna müdahalelerde bulunduğunu söyleyerek, rakibin de buna karşılık verdiğini belirtti. Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine değinen Karaveli, "Oyuna giren özellikle iki oyuncumuzdan çok fazla hücum açısından özellikle katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyuna sokulan oyuncularla biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında ne Konyaspor'un ne Beşiktaş'ın fazla pozisyon zenginliği olmayan yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90. dakikada elimizle verdiğimiz bir pozisyon. Ön tarafta sonlandıramadığımız, kalemizde daha kalabalık olmamıza rağmen ceza sahası içinde hatta kale sahası içinde neredeyse daha kalabalık olmamıza rağmen bir pozisyonda gol yedik. Yoğun bir maç trafiğinin her iki takımı da ben olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyun daha yüksek seviyede olması gerekirdi her iki takım açısından da. Kendi açımızdan baktığımızda da Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da umarım seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız” şeklinde konuştu.



“Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum”

Karaveli, bir gazetecinin hakem performansına ilişkin sorusuna da, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Oyunla ilgili oynanan oyunla ilgili soracağınız her soruya son derece açığım. Lütfen oyunla ilgili sorular gelirse seve seve cevaplamak için buradayım” diye cevap verdi.



“Beşiktaş Kulübü'nün çalışanıyım”

Karaveli, bir gazetecinin Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili sorusuna ise, “Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübü'nün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takım da bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. En doğru organizasyona en kısa zamanda Beşiktaş ulaşacak hiç şüpheniz olmasın" şeklinde cevap verdi.

