Donan gölün üzerinde yürüdüler



Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR, (Konya), (DHA)KONYA'da, hafta sonu hava sıcaklığı eksi 20 derece kadar düşünce Beyşehir Gölü'nde kıyıya yakın noktalar dondu. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden göl üzerinde buzda yürüyüp kaydı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen, 656 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı aracılığıyla Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göl, bu yıl kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi. Gölün kıyıya yakın noktaları, geçen hafta sonu sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle dondu. Ortaya güzel manzaralar çıkarken, bazı vatandaşlar bu üzerinde yürüyüp, kaydı. Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Göl donunca balıkçı tekneleri de limanlarda mahsur kaldı.

Buz üzerinde yürüyen Emre Durmuş, ''Türkiye´nin en büyük tatlı su gölü şu an daeksi 20'leri gördü. Biz de göl üzerinde yürüyoruz. Hatıra fotoğrafları çektiriyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu oldu. Bizim için önce göl üzerinde yürüyen birçok insan gördük. Biz de merak edip göl üzerine indik. Önce korktuk, sonra baktık ki herhangi bir sorun yok, kaydık, eğlendik. Buz kütlelerinin kalınlığı 3040 santimetre kadar var. Bir motosikleti bile taşıyabilir" dedi.

Mehmet Can Kılıç ise, "Ağrı'dan geliyorum öğrenciyim. 4 yıldır buradayım. Hep duyuyorduk göl donuyor diye. Şimdi biz de şahit olduk. İnsanları görünce dayanamadık. Biz de göle indik. Üzerinde kayıp fotoğraf çekildik. Çok şaşırdık böyle olmasına" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2021-12-28 10:19:53



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