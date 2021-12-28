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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da İstiklal Marşı’nın 100. yılında resim sergisi açıldı

İHA

Meram’da İstiklal Marşı’nın 100. yılında resim sergisi açıldı

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. Yıl dönümünde Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin iş birliğiyle resim sergisi açıldı. Milli duyguların tuallere yansıdığı sergide eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesine eş zamanlı olarak Meram’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına resim sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkan Vekili Ahmet Çaycı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Bugur, gaziler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Programın açılışında sahnelenen İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u konu alan tiyatral gösteri, salondakilerden büyük alkış aldı.

“Milli değerlerimizin destansı hikayesidir”
İstiklal Marşı’nın özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli imgelerinden olduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle Aydın, “12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilmişti. Türk Milleti’nin bağımsızlık ve kutsal değerlere olan inancını en güzel şekilde anlatan İstiklal Marşımız milli değerlerimizin destansı ifadesidir. Bu yıl İstiklal Marşımızın 100. yılı dolayısıyla ulusal çapta bir resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya 75 eser katılırken 45 eser sergilenmeye hak kazandı. 9 eser ise ödül aldı. Programın gerçekleşmesinde emekleri olan Rektörümüz Cem Zorlu hocamıza, Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Ömrümüz yettiğince İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif’i anlamaya, anlatmaya çalışacağız”
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un bu toprakların yetiştirdiği en önemli şahsiyetler arasında olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İstiklal Marşımızın baştan sona her cümlesi bir ders, her mısrası bu günümüze ışık. Mehmet Akif Ersoy. İlim ve irfan geleneğimizin sembolüdür. İstiklal Marşımız, dilimizle söylerken kalbimizle hissettiğimiz, aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın temsilidir. Zamanın imkansızlıklarına rağmen, canı pahasına İstiklal mücadelesi veren bir ecdada sahip olduğumuzu zihinlerimizde taze tutmak gerekiyor. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından 2021 yılı ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edildi. Buna eş zamanlı olarak Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubemizle el ele vererek ulusal çapta bir resim yarışması düzenledik ve Mehmet Akif’in ahirete irtihal edişinin 85. Yıl dönümünde böyle bir etkinlikte buluştuk. Vatanına olan sevgisini eline aldığı bir resim fırçası ile boş tuale resmeden değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ömrümüz yettiğince İstiklal Marşımızı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif’i anlamak, anlatmak için tüm samimiyet ve gayretimizle bu yolda revan olacağız” şeklinde görüş belirtti.

“Bu millete mensup olmaktan gurur duymalıyız”
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, manevi yönü yüksek olan bir günü yaşadıklarını belirterek, “İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle resim sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Devletlerin tarihi çok enteresan süreçlere tanık olmuştur. İbni Haldun’un ifadesiyle “Devletler de insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Ama milletler bakidir.” Milletler yeniden dirilir. Kalkar yeni bir devlet kurar ve devam eder. Türk Milleti’nin göçebe ruhundan kaynaklanan bir enerji var. Bu kadar geniş bir coğrafya üzerinde devlet kuran başka bir millet yoktur. Bu millete mensup olmaktan büyük gurur duymalıyız. Bu milletin ana damarında Mehmet Akif Ersoy’un heyecanı, ruhu bitmez. Düzenlediğimiz programda emeği olan başta Meram Belediye Başkanımız olmak üzere dekanımız ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ödül alan kardeşlerimizi ise tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, düzenlenen yarışmayla resimleri sergilemeye hak kazanan eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.

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