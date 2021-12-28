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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da "Tırpan" operasyonunda 9 kişi tutuklandı

İHA

Konya'da "Tırpan" operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca birçok ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Tırpan" operasyonun Konya ayağında gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında örgüt liderinde bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 24 Aralık'ta organize suç örgütlerine yönelik bir çok ilde 'Tırpan' adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, suç örgütü faaliyetleri kapsamında çok sayıda suç işledikleri tespit edilen 18 kişiyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda yakalayarak gözaltına aldı. Aralarında sözde örgüt lideri A.Ç.'nin de bulunduğu 18 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Gasp, yağma, tefecilik, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma, kasten yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçlarından hakim karşısına çıkan şüphelilerden örgüt lideri A.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9'u ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 750 gram toz esrar, 4 adet 9 mm çaplı tabanca, 9 adet av tüfeği, 90 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, suç unsuru 193 bin TL para, 1 milyon TL değerinde çok sayıda senet, çok sayıda delici, kesici alet ve dijital materyal ele geçirilerek el konuldu.

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