Başkan Altay: "Gübre olarak kullanılan arıtma çamuruyla çiftçimize destek oluyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisleri’nde arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem enerji elde ettiklerini hem de yüksek verimli organik gübre özelliği sayesinde çiftçilere katkı sağladıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisleri’nde ürettiği arıtma çamuru gübre olarak çiftçilere destek oluyor. Türkiye’de mevzuata uygun biçimde arıtma çamurunun toprakta kullanımına dair resmi izinleri alan ilk idare olmasının yanı sıra akademik çalışmalarla da konunun çok boyutlu olarak değerlendirmelerini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, birçok alternatif değerlendirme alanda pilot çalışma yaparak referans oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arıtma çamurlarının halen toprak ıslahı ve tarımsal amaçlı kullanıldığını belirterek, Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisleri’nde yıllık ortalama 35 bin ton arıtma çamuru üretildiğini söyledi. Başkan Altay, organik gübrelerin açık alanda kurutulduktan sonra ülke ekonomisine ve tarımsal ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.



“Sadece atık değil aynı zamanda bir hammadde”

Gerekli resmi onay süreçleri sonucunda alınabilen arıtma çamurlarının organik değerlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Özellikle mısır, buğday, arpa ve yonca gibi ürünlerde organik gübre kullanımı ile verim daha da artıyor. Arıtma çamurunun bertarafı için yüksek maliyetli teknolojiler kullanılmaktayken, organik gübre değeri olan arıtma çamurunun, ekonomiye bir değer olarak kazandırılması ve atık olarak değil; hammadde olarak değerlendirilebileceği belediyemizin uygulamaları ile somut hale gelmiştir” dedi.



“Çiftçilerin arıtma çamuruna talepleri artıyor”

Türkiye’de ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce “Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde oluşan stabilize arıtma çamurlarının talep eden kullanıcılara ücretsiz verilmesinin sağlandığını kaydeden Başkan Altay, “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan alınmıştır. Söz konusu izin belgemiz 3 yıllığına verilmiş olup yasal süreleri içerisinde belgemiz yenilenmiştir. Çiftçilerimizce alınan olumlu sonuçlar sonrasında, çiftçilerimizin stabilize arıtma çamuru talebi artarak devam etmektedir.” diye konuştu. Başkan Altay, stabilize arıtma çamurları ile ilgili ülkemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarla bilimsel çalışmalar yapıldığına da sözlerine ekledi

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