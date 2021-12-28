Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesinde ikamet eden Muhittin Sarı (60) ile eşi Aygül Sarı'ya (58) telefonla ulaşamayan oğulları, yakınlarına haber verdi. Adrese giden Sarı ailesinin yakınları da kapının uzun süre açılmaması üzerine 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Kapının kırılarak içeriye girilmesi üzerine yapılan kontrolde, Muhittin Sarı ve eşi Aygül Sarı hareketsiz bir şekilde bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan karı koca, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran Muhittin Sarı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Aygül Sarı ise ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Hayatını kaybeden Muhittin Sarı'nın cenazesinin gerçek ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.