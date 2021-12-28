Konya Büyükşehir zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

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Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla Konya genelinde fiyat denetimleri gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temel gıda ve tüketim ürünlerinde haksız kazancın önüne geçmek için fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Fahiş fiyat artışları ve etiketsiz ürün satışı denetimlerini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında sürdüren zabıta ekipleri, özellikle market zincirleri başta olmak üzere gerçekleştirdikleri denetimlerde; haksız kazanç sağladığı tespit edilen firmalara tutanak düzenleyerek, yasal işlem yapılmak üzere Konya Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyor.

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