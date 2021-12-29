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Hadim Yarıcak Barajı sulaması ile ülke ekonomisine yıllık 17,5 milyon TL katkı

İHA

Hadim Yarıcak Barajı sulaması ile ülke ekonomisine yıllık 17,5 milyon TL katkı

Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Yarıcak Barajı'nda gövde dolgusu çalışmaları tamamlanarak su tutulmaya başlandı. 2022 yılında proje tamamlandığında 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 17,65 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.
Hadim ilçesinde bulunan ve 2 milyon 77 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Yarıcak Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. 33 kilometrelik sulama hattında çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), inşa ettiği barajlar ve su yapılarıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ, barajlara entegre olarak inşa ettiği modern sulama sistemleri ile tarımın ve gıda arzının güvencesi olmaya devam ederken ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Proje tamamlandığında 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 17,5 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Yarıcak Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Hadim ilçesinde bulunan Yarıcak Barajı’nda gövde dolgusu çalışmaları tamamlanarak su tutulmaya başlandı. Temelden 37 metre yüksekliğe sahip olan baraj, 2 milyon 77 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip. 6 bin 250 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesi ile sulayacak olan Yarıcak Barajı’nın sulama hattında ise çalışmalar devam ediyor. 33 bin 170 metre uzunluğunda yüksek basınçlı HDPE boru döşenecek olan sulama hattında, 367 adet sanat yapısı inşa edilecek. 2022 yılında proje kapsamındaki tüm sulama alanlarının tamamlanarak sulamaya açılması planlanıyor.

Yıllık 17,5 milyon TL katkı
Proje tamamlandığında 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 17,5 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Yarıcak Barajı'nın sulama sahasında kiraz ve elma yetiştiriciliği yapılıyor. Modern sulama tekniklerinin uygulanmaya başlamasıyla sağlanacak olan su tasarrufu ile birlikte çiftçilerin sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün kalitesinin yükselmesi bekleniyor.
Ülkenin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan DSİ’nin hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Suyu toprakla buluştururken bir damlasının bile ziyan olmaması için çalışıyoruz. Ülke insanına ve ülke tarımına katkı sunmak için çabalıyoruz. sulamada modernizasyon atağımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin verdiği desteklerle sonuca ulaşacak. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

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