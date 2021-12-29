Başkan Altay: “Karapınar’da 180 dükkan, 80 konutta cephe düzenlemesi yapıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi işbirliği ile Karapınar’ın Konya ve İnönü caddelerinde 180 dükkan ve 80 konutun sağlıklaştırması yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi işbirliği ile Karapınar ilçe merkezinde sokak sağlıklaştırma projesi gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçenin tamamında önemli projeleri bir bir hayata geçirmek için yoğun şekilde mesai harcadıklarını ifade etti. Konya merkezde yürüttükleri çalışmaları ilçelere de taşıyarak şehrin topyekün kalkınmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu kapsamda Karapınar ilçemizde önemli bir sokak sağlıklaştırma projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve ilçe belediyemizle birlikte hayata geçiriyoruz. Konya Caddesi ile İnönü Caddesi üzerindeki 1 kilometre uzunluğundaki alanda yer alan ev ve iş yerlerinin rehabilitasyonunu yapıyoruz. İlk etapta şu ana kadar 20 konut ve 33 dükkanın cephe kaplama, boyama, çatı onarım gibi işlemleri tamamlandı. Proje tamamlandığında 180 dükkan ve 80 konutun cephe düzenlemesi yapılmış olacak. Cephe düzenlemesinin yapılacağı proje tamamlandığında hem Karapınar ilçe merkezimiz daha güzel bir görünüme kavuşacak hem de ilçemize değer katacak” ifadelerini kullandı.

Konya’nın yarınlarının bugünden daha güzel olması için çalıştıklarını dile getiren Başkan Altay, Konya’nın her projesine destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

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