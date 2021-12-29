Akyokuş Konya Mutfağı ve Kafem taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi iştirakleri bünyesinde hizmet veren Akyokuş Konya Mutfağı ve Kafem, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Akyokuş Kasrı ve palye düzenleme çalışmaları kapsamında 31 Aralık Cuma günü son müşterilerini ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Akyokuş Konya Mutfağı ve Kafem yılın son gününde son müşterilerini ağırlayacak. 2010 yılının Ağustos ayından bu yana Konyalılara ve Konya dışından gelen misafirlere şehir mutfağının geleneksel lezzetlerini sunan Akyokuş Konya Mutfağı ile ziyaretçilere şehir manzarası eşliğinde dinlenerek keyifli vakit geçirme imkanı sunan Akyokuş Kafem, 31 Aralık Cuma günü son kez hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Akyokuş bölgesinde yürüttüğü Akyokuş Kasrı ve palye düzenlemesi kapsamında mevcut yerinden taşınmaya hazırlanan tesisler, aynı yere yapılacak yeni tesisler tamamlanıncaya kadar Meram Son Durak’ta bulunan Çamlıbel tesislerinde Konya Mutfağı ve Kafem olarak hizmet vermeye devam edecek.

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