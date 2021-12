Başkan Pekyatırmacı Kılınçarslan esnafı ile bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesinde mahalle muhtarı Cuma Ali Ünver’i ziyaret ederek mahallede Adakale Caddesinde yer alan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaflarla yaptığı görüşmelerde Başkan Pekyatırmacı, mahalleye kazandırılan hizmetler hakkında bilgi verirken, daha güzel bir Selçuklu için görüş alışverişinde bulundu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’da hizmet kalitesinin artması için bu istişarelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi.



“Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz ”

Selçuklu’ya en iyi hizmeti verebilmek için hemşehrileriyle bir araya gelmeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İlçemizi, tüm hemşehrilerimizin taleplerini dinleyip onlarla görüş alışverişi yaparak hep birlikte yönetiyoruz ve her fırsatta onlarla bir araya geliyoruz. Bugün de Kılınçarslan Mahallemizdeyiz Adakale Caddesi’nde esnaflarımızı ziyaret ettik. bizi güler yüzle karşıladılar. Pandemi dönemiyle birlikte esnafımız da zor günlerden geçti. Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın şimdi de yanında bu anlamda güzel ve ferah günler yakında. Bizler yine daha güzel bir Selçuklu için hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

