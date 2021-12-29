Beyşehir’de belgesiz avlanmaya ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürütülen av koruma ve kontrollerinde belgesiz avlandığı tespit edilen 8 avcıya idari işlem yapılarak ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, jandarma ekiplerinin de desteğiyle yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik olarak yaptığı denetim ve kontrollerde 8 avcının belgesiz avlandığını tespit etti. Ekipler, denetimlerde yasak olduğu halde avlanıldığı belirlenen bir kara tavuk ve öter ardıç ele geçirdi. Avda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız, takozsuz 5 av tüfeğine ise el konuldu. Belgesiz avlanan 8 avcıya tazminat raporu düzenlenerek idari işlem yapıldı.

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