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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulu’ya yeni hastane kazandırılıyor

İHA

Konya'nın Kulu ilçesine yeni devlet hastanesi kazandırılıyor.

Kulu’ya yeni hastane kazandırılıyor

Konya’nın Kulu ilçesine yeni devlet hastanesi kazandırılıyor.
Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, ilçeye yapılması planlanan yaklaşık 150 yataklı yeni devlet hastanesinin müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatları ve Kulu Kaymakamlığı koordinesinde ilçeye bağlı Dinek Mahallesine tahsis edilen yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine yeni Kulu Devlet Hastanesi yapılacak. Projesi ve mimari çalışmaları tamamlanan yeni hastanenin, Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılının OcakŞubat ayları içinde yapım ihalesine çıkılacağı belirtildi. 5 kattan oluşan yeni Kulu Devlet Hastanesinde 150 yatak, 41 poliklinik, 5 ameliyathane, 10 yoğun bakım (yetişkin ve yenidoğan dahil), 16 diyaliz ve 27 acil müşahede odası yer alacak. Ayrıca MR, tomografi ve 4 adet de röntgen cihazı bulunacak.
Kaymakam Ali Edip Budan, yeni Kulu Devlet Hastanesinin müjdesini vererek, “Kulu Organize Sanayi Bölgemizin müjdesinden sonra şimdi de Kulu ve yakın tüm bölgemizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın, talimatları ile kaymakamlığımız koordinesinde ilçemiz Dinek Mahallesine Sağlık Bakanlığımız adına tahsis ettiğimiz yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine bir hastane çalışmamız vardı. Bunun da inşaat projesi, mimari boyutları tamamlanmış durumda. Çok kısa bir sürede elektrik, makine, proje ve maliyetlerinin de tamamlanması ile birlikte 2022 yılının Ocak veya Şubat ayları içinde yapım ihalesine Sağlık Bakanlığımız çıkacaktır” dedi.
Hastanenin başta Kululular olmak üzere tüm bölgeye hitap edecek bir hastane olacağını belirten Ali Edip Budan, “Bilindiği üzere ilçemiz Konya merkeze yaklaşık 150 kilometre mesafede, Cihanbeyli ilçemiz Kulu’ya 50 kilometre mesafede, yine Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi Ankara merkeze yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta ama Kulu’ya 50 kilometre. Haymana ve Bala ilçesinden birçok vatandaşımızın yine Kulumuzla bir bağları bulunmakta. Aynı zamanda en son yapılan AnkaraNiğde otoyolu ve ciddi bir yoğunluk taşıyan Aksaray, Şereflikoçhisar, Kulu, Gölbaşı ve Ankara devlet yolumuz yoğun bir trafiğe sahiptir. Özellikle yaz aylarındaki yoğunluğu ile burada istemediğimiz ve bizi üzen trafik kazalarına şahit olmaktayız. Dolayısıyla başta trafik kazaları olmak üzere yaralı vatandaşlarımıza erken müdahale etmek son derece önemlidir. Kulu Makası kavşağına yakın Dinek Mahallemizde yaklaşık 26 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bir bölge hastanemizi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın talimatları ile ilçemize kazandıracağız. Bu vesile ile bu bölge hastanemizin yeni yılla birlikte ihalesinin müjdesini vermek istiyorum. Hastanemiz başta Kulu ilçemiz olmak üzere bölge vatandaşlarımıza hizmet verecek” diye konuştu.

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