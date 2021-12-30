Başkan Kütükcü, Konyalı sanayicilerin sorunlarını Ticaret Bakanı Muş’a anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kütükcü, Konyalı sanayicilerin sorunlarını Ticaret Bakanı Muş’a anlattı

İHA

Başkan Kütükcü, Konyalı sanayicilerin sorunlarını Ticaret Bakanı Muş’a anlattı

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı’na katıldı. Toplantıda söz alan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konyalı sanayicilerin sorunlarını Bakan Muş’a anlatarak, destek istedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, sanayicilerin hammaddeye ulaşımda yaşadığı sıkıntılardan üretim amacıyla ithal edilen makinelerdeki bürokratik işlemlerin hızlandırılmasına, kurumlar vergisinin düşürülmesinden KOBİ’leri destekleyen yeni bir kredi garanti fonu (KGF) destek paketinin açıklanmasına değin pek çok talebi dile getirerek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan destek istedi.

“Firmaların, işletme sermayesi ihtiyacı arttı”
Konuşmasında maliyetlerdeki artışlardan dolayı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çeken Kütükcü, “Artan işletme sermayesi ihtiyacı, firmalarımızı zorlamaya başladı. Firmalarımızın işletme sermayelerini geliştirecek bir destek mekanizmasına ihtiyaç var. Ayrıca üretim amacıyla ithal edilen Türkiye’de üretimi olmayan ikinci el makinelerde ithalat süreçleri uzuyor, üretimin aksamasına ve maddi kayıpların oluşmasına neden oluyor. Sanayicilerimiz adına, bu işlemlerde bürokratik işlemlerin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Yine, KDV iadesinde tedarikçilerin de vergi borçlarına mahsup imkanı getirilmesi yönünde talebimiz var. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi de firmalarımızı işletme sermayesi sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Kütükcü, kademeli doğal gaz ücret tarifesi ile kapasitesini yükselterek üretimini artıran işletmelerin doğal gazı yüzde 100 zamlı kullanmak zorunda kalacaklarını da kaydederek, bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini sözlerine ekledi. TOBB Müşterek Konsey Toplantısına, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Veli Tekelioğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: “Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot uygulamaya başladık”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot ...
Kulu’ya yeni hastane kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kulu’ya yeni hastane kazandırılıyor
Akşehir’de zabıta fiyat denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Akşehir’de zabıta fiyat denetimlerini sürdürüyor
Çaldığı eşyaları satarken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı eşyaları satarken yakalandı
Sahte içki üretilen eve baskın
YEREL HABERLER Sahte içki üretilen eve baskın
Beyşehir’de belgesiz avlanmaya ceza
YEREL HABERLER Beyşehir’de belgesiz avlanmaya ceza
Konya’da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Konya’da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konya'da 'sahte içki' baskını: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 'sahte içki' baskını: 1 gözaltı
KTO Karatay Üniversitesinde Dünya Arapça Günü kutlandı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinde Dünya Arapça Günü ...
Karatay Belediyesinden ilçeye 2021’de 213 bin 162 fidan ve bitki
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden ilçeye 2021’de 213 bin 162 ...
Başkan Pekyatırmacı Kılınçarslan esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Kılınçarslan esnafı ile bir araya ...
Akyokuş Konya Mutfağı ve Kafem taşınıyor
YEREL HABERLER Akyokuş Konya Mutfağı ve Kafem taşınıyor
Konya'da yoğun sis etkili oldu, kazalar meydana geldi
YEREL HABERLER Konya'da yoğun sis etkili oldu, kazalar meydana geldi
Başkan Altay: “Karapınar’da 180 dükkan, 80 konutta cephe düzenlemesi yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Karapınar’da 180 dükkan, 80 konutta ...
9 kişinin bulunduğu evde patlama
YEREL HABERLER 9 kişinin bulunduğu evde patlama
Selçuk Üniversitesinde ‘Aliya İzzetbegoviç’ paneli
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde ‘Aliya İzzetbegoviç’ paneli
Beyşehir Gölü’ndeki balıkçıların buzla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’ndeki balıkçıların buzla mücadelesi ...
Evde patlama oldu, anne yaralandı 8 çocuğu yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Evde patlama oldu, anne yaralandı 8 çocuğu yara ...
Hadim Yarıcak Barajı sulaması ile ülke ekonomisine yıllık 17,5 milyon TL katkı
YEREL HABERLER Hadim Yarıcak Barajı sulaması ile ülke ekonomisine ...
Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Konyaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Yük treninin çarptığı emekli uzman çavuş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yük treninin çarptığı emekli uzman çavuş hayatını ...
Emekli uzman çavuş, tren çarpmasıyla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Emekli uzman çavuş, tren çarpmasıyla ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.