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Koyun yününden keratin üretildi

DHA

Koyun yününden keratin üretildi


Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Sami Polat, ilk defa koyun yününden keratin elde edildiğini açıkladı. Prof. Dr. Polat, ''Biz ülkemizde koyun yününün değerlenmesi için yaklaşık 15 yıldır Tarım Bakanlığı bünyesinde de çalışmalar yapıyoruz. En son geldiğimiz noktada koyun yününün ülkemizdeki keratin ihtiyacını karşılayabilecek, çok değerli nanoteknolojik, biyoteknolojik ürün olduğunu keşfettik ve keratini kendi laboratuvarlarımızda sentezlemeyi başardık'' dedi.
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yürütülen proje kapsamında koyun yününden keratin üretimi gerçekleştirildi. Proje başkanı Prof. Dr. Esat Sami Polat, ilk defa koyun yününden keratin elde edildiğini belirterek şunları söyledi:
''Keratin bütün vücudumuzu, saçlarımızı kaplayan derimizi oluşturan bir hayvansal proteindir. Biz zamanla bu proteinin eksilmesi aşınması sonucu haricen keratin almaya ihtiyaç duyarız. Koyun yününden keratin elde etme şansımızda var. Zaten koyun yününün yüzde 97´sini de keratin oluşturuyor. Koyun yünündeki bir ayrı özellik ise insan keratiniyle yüzde 91 oranında genetik olarak uyuşuyor. Biz ülkemizde koyun yününün değerlenmesi için yaklaşık 15 yıldır Tarım Bakanlığı bünyesinde de çalışmalar yapıyoruz. En son geldiğimiz noktada koyun yününün ülkemizdeki keratin ihtiyacını karşılayabilecek, çok değerli nanoteknolojik, biyoteknolojik ürün olduğunu keşfettik ve keratini kendi laboratuvarlarımızda sentezlemeyi başardık."  
RADYASYON ÖNLEYİCİ 
Polat, keratinin radyasyon önleyici olduğunu belirterek, ''Keratin deyince ilk akla gelen şey kozmetik sanayidir. Özenli hanımlar yılda birkaç kez keratin kürü yaptırıyorlar. Keratinin aynı zamanda tıpta birçok kullanım alanı var. Kan durdurucu olarak, doku yenileyici olarak, kemik dokunun tamirinde, yaraların iyileştirilmesinde gibi alanlarda kullanılıyor. Bunun yanı sıra endüstri sanayisinde de kullanılıyor. Mesela kumaşların keratinle kaplanması onları suya veya dış ortamlara daha dayanıklı hale getiriyor. Keratin bir radyasyon önleyici madde olarak özellikle ultraviyoleyi yansıtması açısından önemli bir yere sahip. Boya sanayisinde de kullanılıyor'' diye konuştu. 
İTHALAT ÖNLENEBİLİR
Prof. Dr. Polat, yılda 10 milyon dolarlık keratin ihracatı yapıldığına dikkat çekerek, ''Ülkemiz halihazırda kozmetik ve diğer amaçlarla yılda en az 10 milyon dolarlık keratin ithal ediyor. Halbuki biz hali hazırda 50 bin ton koyun yününü değerlendirdiğimiz zaman bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayıp artan kısmını da yurt dışına ihraç etme şansımız var" dedi.
100 BİN TON KOYUN YÜNÜ ÜRETİLİYOR
Türkiye´de üretilen yünlerin yerli pazarda değerlendirilmediğini ifade eden Polat, "Ülkemizde kaba bir hesapla yaklaşık 100 bin ton koyun yünü üretiliyor; ama buna yerli pazarda pek fazla talep yok. Bunun yaklaşık 10 bin tonu yıkanıp yerel ihtiyaçlar için kullanılıyor. Geri kalan kısmı da maalesef ki yıkanıp Çin´e ve Hindistan´a gönderiliyor. Orada da Türk motifli halılar, kilimler yapılıp bütün dünyaya Türk halısı, kilimi olarak pazarlanıyor. Yünle ilgili durum maalesef çok iç açıcı değil. Çiftçilerimiz bu yıl, koyun başına 7,5 lira kırkım ücreti ödedi; ama elde edilen yünü 1 liraya bile satamadı" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2021-12-30 11:19:54

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