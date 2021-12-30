1 kişinin öldüğü silahlı çatışma, uyuşturucu parasının paylaşımından çıkmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 kişinin öldüğü silahlı çatışma, uyuşturucu parasının paylaşımından çıkmış

DHA

1 kişinin öldüğü silahlı çatışma, uyuşturucu parasının paylaşımından çıkmış


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Serhat Özkaya'nın (23) öldüğü, Cüneyt Özgür'ün de (23) yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelisi Sinan A. (29) ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın Sinan A. ve Serhat Özkaya arasında uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paranın paylaşımı konusunda olduğu öne sürüldü.
Olay, 25 Aralık günü saat 23.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta meydana geldi. Sinan A., Serhat Özkaya'nın evine gitti. Burada Sinan A. ile Serhat Özkaya ve Cüneyt Özgür arasında tartışma çıktı. Büyüyüp, sokağa taşan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Tabancalarını çeken Sinan A. ve Serhat Özkaya, birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında kaçmaya çalışan Serhat Özkaya ile arkadaşı Cüneyt Özgür, sırtlarından vuruldu. İki arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, Sinan A. otomobiline binip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Özkaya'nın öldüğü belirlendi. Cüneyt Özgür ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın, uyuşturucu satışından elde edilen paranın paylaşımı sırasında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, Sinan A. ve Serhat Özkaya'nın uyuşturucu ticaretiyle ilgili bağlantılı olduğu kişilerin kimliklerini saptadı.
Konya ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Sinan A. ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Sinan A.'nın evinde 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 9 mermi, 2,2 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 2 tabanca ve 17 mermi bulundu.
SABIKALARI KABARIK
Gözaltına alınan şüphelilerin, 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten yaralama', 'gasp', 'mühür bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' gibi 2 ile 41 arasında değişen suç kayıtlarının olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sinan A.'nın ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-12-30 14:13:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 kişinin öldüğü silahlı çatışma, uyuşturucu parasının paylaşımından çıkmış
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü silahlı çatışma, uyuşturucu ...
1 kişinin öldüğü silahlı çatışma, uyuşturucu parasının paylaşımından çıkmış
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü silahlı çatışma, uyuşturucu ...
Başkan Pekyatırmacı’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı’dan okul ziyareti
Konya Büyükşehir’den 200 bin öğrenciye ölçme ve değerlendirme
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den 200 bin öğrenciye ölçme ve ...
Konya’daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı Biri il dışından gelen iki grubun silahlı kavgasında işlenen cinayetle ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Konya’daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti ...
Koyun yününden keratin üretildi
YEREL HABERLER Koyun yününden keratin üretildi
Başkan Kütükcü, Konyalı sanayicilerin sorunlarını Ticaret Bakanı Muş’a anlattı
YEREL HABERLER Başkan Kütükcü, Konyalı sanayicilerin sorunlarını ...
Başkan Altay: “Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot uygulamaya başladık”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Zeytin üretimi için 2 ilçemizde pilot ...
Kulu’ya yeni hastane kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kulu’ya yeni hastane kazandırılıyor
Akşehir’de zabıta fiyat denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Akşehir’de zabıta fiyat denetimlerini sürdürüyor
Çaldığı eşyaları satarken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı eşyaları satarken yakalandı
Sahte içki üretilen eve baskın
YEREL HABERLER Sahte içki üretilen eve baskın
Beyşehir’de belgesiz avlanmaya ceza
YEREL HABERLER Beyşehir’de belgesiz avlanmaya ceza
Konya’da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Konya’da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konya'da 'sahte içki' baskını: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 'sahte içki' baskını: 1 gözaltı
KTO Karatay Üniversitesinde Dünya Arapça Günü kutlandı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinde Dünya Arapça Günü ...
Karatay Belediyesinden ilçeye 2021’de 213 bin 162 fidan ve bitki
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden ilçeye 2021’de 213 bin 162 ...
Başkan Pekyatırmacı Kılınçarslan esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Kılınçarslan esnafı ile bir araya ...
Akyokuş Konya Mutfağı ve Kafem taşınıyor
YEREL HABERLER Akyokuş Konya Mutfağı ve Kafem taşınıyor
Konya'da yoğun sis etkili oldu, kazalar meydana geldi
YEREL HABERLER Konya'da yoğun sis etkili oldu, kazalar meydana geldi
Başkan Altay: “Karapınar’da 180 dükkan, 80 konutta cephe düzenlemesi yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Karapınar’da 180 dükkan, 80 konutta ...
9 kişinin bulunduğu evde patlama
YEREL HABERLER 9 kişinin bulunduğu evde patlama
Selçuk Üniversitesinde ‘Aliya İzzetbegoviç’ paneli
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde ‘Aliya İzzetbegoviç’ paneli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.