Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 2 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Ümraniyespor’u ağırlayan Konyaspor, rakibini 20 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında rakip yarı alanında savunmadan topu kurtaran Michalak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. 10

52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michalak’ın şutunu kaleci Orkun çıkardı.

58. dakikada Serdar’ın sol kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 20

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi’nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşunda top üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kemal Yılmaz xx, İlker Takpak xx

Konyaspor: Erten xx, Barış xx, Anicic xx, Adil xx, Alper xx (Nafican dk. 73 xx), Serdar xxx (Ekrem dk. 80 ?), Çekiçi xx (Ahmet Karademir dk. 80 ?), Soner xx, Rahmanovic xx (Musa dk. 65 xx), Michalak xx (Bytyqi dk. 65 xx), Ahmed Hassan xx

Yedekler: Eray, Guilherme, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Abdülkerim

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ümraniyespor: Orkun xxx, Serkan xx (Tahsin dk. 65 xx), Yiğithan xx (Oğuzcan dk. 82 ?), Ercan xx, Mustafa xx, Denizhan xx, Yusuf Emre ? (Faruk Can dk. 8 xx), Kayra xx (Furkan dk. 82 ?), Mustafa xx, Onur xx (Emirhan dk. 65 xx), Camara xx

Yedekler: Burak, Alim, Kehinde, Birkan, Başar

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Michalak (dk. 49), Ahmed Hassan (dk. 58) (Konyaspor)

Sarı kart: Yiğithan (Ümraniyespor)

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