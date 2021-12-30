İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) -
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, İlker Takpak
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Erten Ersu - Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 75 Nafican), Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 65 Musa Çağıran), Çekiçi (Dk. 79 Ahmet Karademir), Serdar Gürler (Dk. 79 Ekrem), Michalak (Dk. 65 Bytyqi), Ahmed Hassan
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli (Dk. 81 Oğuzhan Çalışkan), Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 65 Tahsin), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 7 Faruk), Kayra Yılmaz (Dk. 81 Furkan Yasin Yalçın), Onur Ayık (Dk. 65 Emirhan Çalışkan), Muammer Denizhan Taşkan, Camara
GOLLER: Dk. 49 Michalak, Dk. 58 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KART: Yiğithan Güveli (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur maçında Spor Toto 1´inci Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor´u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
31´inci dakikada Endri Çekiçi´nin ceza sahası sol çaprazından içeriye ortasında topla buluşan Ahmed Hassan´ın şutu kalecide kaldı.
38´inci dakikada Barış´ın ceza alanına ortasında, topa yükselen Serdar Gürler´in kafa vuruşu kalecide kaldı.
49´uncu dakikada Ümraniyespor'un kullandığı kornerde savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topta Ümraniyespor'un yaptığı hatalı pasla topu önünde bulan Michalak, topu sürerek ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak´ın şutu ağlarla buluştu. 1-0
58´inci dakikada Serdar´ın sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Ahmed Hassan´ın kafa vuruşu ağlarla buluştu 2-0
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-12-30 17:08:22
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