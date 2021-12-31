1 kişinin öldüğü silahlı çatışmada, cinayet şüphelisi adliyede



Hasan DÖNMEZDuygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da çıkan silahlı çatışmada Serhat Özkaya'yı (23) öldüren Cüneyt Özgür'ü de (23) yarayan Sinan Atmaca (29) adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 9´u da tutuklandı.

Olay, 25 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta meydana geldi. Sinan Atmaca, Adana´dan gelen arkadaşları İbrahim Döner (22) ve Ramazan Oğuz (29) ile Serhat Özkaya'nın evine gitti. Burada Sinan Atmaca ile Serhat Özkaya ve Cüneyt Özgür arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp sokağa taştı ve silahlı çatışmaya dönüştü. Tabancalarını çeken Sinan Atmaca ve Serhat Özkaya, birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında kaçmaya çalışan Serhat Özkaya ile arkadaşı Cüneyt Özgür, sırtlarından vuruldu. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığıldı, Sinan Atmaca, beraberindekilerle otomobiline binip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Serhat Özkaya'nın öldüğü belirlendi. Cüneyt Özgür ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada olayın uyuşturucu ticareti konusunda çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, Sinan Atmaca ve Serhat Özkaya'nın uyuşturucu ticaretiyle ilgili bağlantılı olduğu kişilerin kimliklerini saptadı. Konya ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Sinan Atmaca ile 16 kişi gözaltına alındı. Sinan Atmaca'nın evinde 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 9 mermi, 2,2 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 2 tabanca ve 17 mermi bulundu.

SABIKALARI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelilerin, 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten yaralama', 'gasp', 'mühür bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' gibi 2 ile 41 arasında değişen suç kayıtlarının olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9´u tutuklanırken, 6´sı adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılık tarafından serbest kaldı.

İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Sinan Atmaca da bugün adliyeye sevk edildi. Atmaca´nın ifadesinde, Serhat Özkaya ile Cüneyt Özgür´e satmaları için uyuşturucu verdiklerini, parasını alamayınca da çıkan tartışmada Özkaya ve Özgür´ü vurduğunu itiraf etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Duygu KARAKOÇ

2021-12-31 12:43:18



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