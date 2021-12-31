1 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelisi tutuklandı (2)

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konya'da çıkan çatışmada, Serhat Özkaya'yı (23) silahla vurarak öldüren Cüneyt Özgür'ü (23) de yaralayan Sinan Atmaca (29), 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2021-12-31 16:47:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.