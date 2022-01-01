8 yıl sonra yılbaşında ilk bebeklerine kavuştular

Konya’da 2022 yılının ilk bebeği 3 kilo 100 gram olarak dünyaya gelen “Hatice Elif” bebek oldu. 8 yıldır bekleyen çift, yılbaşında ilk bebeklerine kavuştu.



Konya’da Rabia ve Halil Gülcan, 8 yıl bekledikleri Hatice Elif bebeklerine 2022 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Doğum sancıları tutan Rabia Gülcan, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gelerek doğumu beklemeye başladı. Sancıları artınca doğum odasına alınan genç anne saat 00.03'de normal doğumla 3 kilo 100 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Vahdettin Özkan ve Ahmet Pekyatırmacı, bebeğe altın takarak hediyelerini takdim etti.



Anne Rabia Gülcan, çok güzel duygular hissettiğini belirterek, “İlk bebeğimiz 8 seneden sonra geldi. Bize de 2022’nin hediyesi oldu bu. İlk çocuğum. Daha önce 4 kere düşük yapmıştım. İsmini Hatice Elif koyduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.