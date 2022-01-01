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50 liralık bileklik alıp, 1 milyon liralık alyans çalan 1 şüpheli ve yardım eden şahıs yakalandı

İHA

50 liralık bileklik alıp, 1 milyon liralık alyans çalan 1 şüpheli ve yardım eden şahıs yakalandı

Konya’da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından 50 liralık bileklik alan, cam reyondaki tablada bulunan 1 milyon lira değerindeki alyans yüzükleri şalvarının içine saklayıp götüren, yüzlerini peçe ile kapatan 3 şüpheli kadından biri ve bu kadınlara yardım eden 1 kişi yakalandı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 6 Aralık Pazartesi günü saat 15.10'da merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yıldır kuyumculuk yapan Zeki Battaloğlu, iş yerindeki müşterileri ile ilgilendiği sırada yüzlerini peçe ile kapatmış ve şalvar giyinmiş 3 kadın iş yerine girdi. Altınları inceleyen şüpheli 3 kadın, iş yerindeki müşterilerin gitmesinin ardından Zeki Battaloğlu’na bileklik almak istediklerini söyledi.

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasında
İş yeri sahibi Zeki Battaloğlu, müşteri zannettiği kadınlara bileklik çeşitlerini gösterdi. Kadınlardan biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2 kadın cam tezgahta tablaların içinde bulunan yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki pırlanta yüzükleri şalvarına koydu. Daha sonra 50 lira değerinde bileklik alan 3 şüpheli kadın, iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Şüphelilerin gitmesinden yaklaşık 20 dakika sonra pırlantaların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını gördü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadınlardan birinin iş yeri sahibini oyaladığı, diğer kadınların da tezgahtaki pırlantaları alıp şalvarının içine sakladığı görülüyor.

Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Olayın ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yeri çevresinde delil ve şüphelilerin kimliklerini belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında olayı gerçekleştiren yüzü peçeli kadınların Bahar P., Sultan P. ve Çilek P. olduğu ve bu şüphelilere yardım eden 34 AK 2235 plakalı araç sürücüsünün Aziz P. olduğu tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Aziz P.'nin kullandığı araca binerek olay yerinden Ankara istikametine kaçtıkları belirlendi. Bu yönde çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aziz P.'yi Ankara'da, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Çilek P.'yi ise Kırıkkale’de yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri için Konya'ya getirilen iki şüpheli ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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