Çatıdan buz kütlesi otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın çatısından yere düşen buz kütleleri yol kenarında park halinde olan bir otomobile zarar verdi. Çatıdan buzların otomobilin üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hükümet Caddesinde zemin katındaki bir iş yerlerinin olduğu 5 katlı apartmanın önünde meydana geldi. Çatıdan koparak aniden yere düşen buz kütleleri bir iş yerinin önünde park halinde olan bir otomobile zarar verdi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerindeki olayda, buzlar otomobilin arka camının tamamen kırılmasına yol açarken, kaportasına da zarar verdi. Olayın bildirilmesi üzerine aracının yanına gelen otomobil sürücüsü, aracını bulunduğu yerden kaldırırken durumu polis ekiplerine haber verdi. Bir şirket aracı olduğu öğrenilen ve kaskosu bulunduğu belirtilen aracın sürücüsü, zararının karşılanması amacıyla tespit tutanağı tanzim ettirmek üzere polis merkezine gitti.



Buz kütlesinin düşmesi güvenlik kamerasında

Buz kütlelerinin çatıdan düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde park halinde olan otomobillerden birinin üzerine düşen buz kütlelerinin araca verdiği zarar görülüyor. Görüntüde, buzlar aracın üzerine düşmeden saniyeler önce de bir yayanın park halindeki otomobilin yanından geçmesi dikkat çekiyor. Çatıda kalan buz kütlelerinin cadde üzerinden geçen araç ve yayaların üzerine düşüp zarar vermemesi için esnaf, olay yerine duba koyarken, vatandaşlar ile sürücüleri de sık sık uyardı. Bir iş yeri sahibi ise tehlikeyi göze alarak çatıya çıkıp kalan buz kütlesinin yere düşerek yaya ve araçlara zarar vermemesi için kontrollü olarak aşağıya bıraktı.

Olayın görgü tanığı esnaflardan Şükrü Soner Eren, buzun düşmesini uzun süredir beklediklerini belirterek, “Çünkü sünmüştü. Geçen hafta itfaiyeciler de geldi temizlemek için. Buzlar arabanın tavanına düştü, park halindeki otomobilin camı patladı, kaportası zarar gördü” diye konuştu.

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