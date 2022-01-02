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Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu

DHA

Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu


Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA'da 11 yıl önce 6 yaşındayken yaramazlık yapıyor diye ailesinin Uzak Doğu sporu Wushu Kung Fu kursuna gönderdiği Sıla Özge Öden (17), uluslararası müsabakalarda 115 madalya kazandı. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Öden, bu yıl çevrimiçi düzenlenen Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Öden, "İlk başladığımda bu başarılan geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ailem, evde yaramaz olduğum için beni spora göndermişti. Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda, ailem ve hocalarım bana umut bağlamıştı." dedi. 
Meram Belediyespor oyuncusu ve Konya Spor Lisesi 12'nci sınıf  öğrencisi Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung  Fu'da  uluslararası birçok başarılara imza attı. 6 yaşındayken evde yaramazlık yaptığı için ailesinin gönderdiği Wushu Kung Fu sporunda, kendinden bu kadar başarı beklemediğini söyleyen Sıla Özge Öden, "İlk başladığımda bu başarılan geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ailem, evde yaramaz olduğum için beni spora göndermişti. Türkiye Şampiyonasına gitmeye başladığımda, ailem ve hocalarım hepsi umut bağlamıştı."dedi.
11 YILDA 115 MADALYA
Milli sporcu Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu sporunda ulusal ve uluslararası 115 madalya kazandı. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Sıla Özge Öden,  bu sene çevrimiçi düzenlenen gösteri şeklindeki Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Son olarak iki hafta önce Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki kez şampiyon olan Sıla," İlk spora 4 yaşında jimnastikle başladım. 2,5 yıl jimnastik yaptım. Daha sonra 6 yaşında Wushu´ya başladım. Jimnastikteyken de Konya ikinciliğim vardı. Wushu´ya ilk gittiğimde çok  kalabalık diye almamışlardı. Jimnastiği bıraktığımda evde kendi kendime sopalarla hareketler yapmaya çalışıyor muşum, ailem sopalarımı elimden almaya çalışıyormuş. Ben yine de sopalarımla hareketler yapmaya devam ettim. Daha sonra babamın arkadaşı, Wushu sporunu görüyor, babama bahsediyor . Babam beni götürdü ama grup çok kalabalık diye almadılar. Sonra beni bir hafta deneme süreci olarak aldılar.  Beni yetenekli buldukları için yarışmacı grubuna aldılar. 1 ay yarışmacı grupta çalıştıktan sonra, 6 yaşımda beni hemen Türkiye Şampiyonluğu Grubu'na yolladılar" dedi.
DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
Wushu  Kung Fu sporuna başladığı günden beri ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan ve ilk milliliğini küçük yaşlarda alan Sıla, "İlk milliliğimi 11-12 yaşımda aldım, Yunanistan´da Balkan Şampiyonası vardı. Balkan Şampiyonu olmuştum. Uluslararası derecem var. O da Fas´ta yapılmıştı. 2018´de Brezilya´da Dünya Şampiyonluğu yapılmıştı, orada da dünya 4´üncüsü olmuştum. 2019´da Rusya´da Avrupa Şampiyonası olmuştu,  Avrupa Şampiyonu oldum. 2021´de de online Dünya Şampiyonluğu vardı. Orada ise dünya 2´ncisi oldum. İki hafta önce Sakarya´da Türkiye Şampiyonası oldu iki kez Türkiye Şampiyonu oldum" diye konuştu.  
Küçükken yaramaz bir çocuk olduğunu için bu spora gönderilen Sıla, "İlk başladığımda bu başarılan geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Öylesine spora gitmek için, evde yaramaz olduğum için beni göndermişti ailem. Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda ailem hocalarım hepsi umut bağlamıştı. Yavaş yavaş Türkiye, Balkan, uluslararası, Avrupa ve dünyada dereceler kazanmaya başladım. Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. Ailem sayesinde buralara kadar geldim. Hocalarım, ailem ve arkadaşlarım çok gurur duydu benimle. Ben herkesten daha çok sevindim zaten" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2022-01-02 11:02:09

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