Başkan Altay: "KOMEK ile üretime ve istihdama katkı sağlıyoruz"

Konya’nın istihdamına ve sosyal hayatına sağladığı katkıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde açılan Üç Boyutlu Yazıcı ile Temel Seviye Kumanda ve PLC eğitimleri kursiyerlerden ilgi görüyor.

KOMEK, istihdama katkı sağlamaya ve kursiyerlerin sosyal yönlerini geliştirmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meslek edindirme alanında Türkiye’ye model olan KOMEK’in bugüne kadar 400’den fazla branşta 1 milyondan fazla kursiyere eğitim verdiğini söyledi. KOMEK’in Konya’da çok önemli bir fonksiyonu icra ettiğini kaydeden Başkan Altay, özellikle açtıkları yeni nesil kurslarla hem ara eleman ihtiyacının giderilmesine hem de üretime ve istihdama katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Bugüne kadar açtığımız kurslara katılan hemşehrilerimiz kendilerini geliştirmenin yanında üretmenin, iş sahibi olmanın da mutluluğunu yaşadı. Teknolojinin gelişimine bağlı olarak her yıl farklı branşlarda kurslar açarak hemşerilerimizin kendisini geliştirmesine imkan tanıyoruz. Üç Boyutlu (3D) Yazıcı ile Temel Seviye Kumanda ve PLC Kursları da bunlar arasında. Yeni nesil branşların ilgi görmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu kurslarda eğitim alan kursiyerlerimiz mezun olduktan sonra ya kendi iş yerlerini kuruyor ya da yetişmiş eleman olarak sanayide üretim sürecine katılıyor” dedi.

3D YAZICI KURSU 3D yazıcılarla evlerinde üretim yapmak isteyen kursiyerler, ilk olarak uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen teorik eğitimlerini tamamlıyor. Kursiyerler daha sonra KOMEK Alaaddin Kurs Merkezi’nde katıldıkları uygulamalı eğitimlerle Üç Boyutlu Yazıcı ile nasıl üretim yapacaklarını öğreniyor. Temel Seviye Kumanda ve PLC kursuna katılan kursiyerler, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulamalı eğitimlere katılarak PLC'nin temeli olan kumanda kontrollerini öğreniyor. Kumanda kontrollerinin tamamlanmasının ardından PLC'yi tanıyan kursiyerler, kurs tamamlandığında ise kumanda sistemleri tasarlayıp temel seviyede PLC kontrolü yapabilecek seviyeye geliyor.

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