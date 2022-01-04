FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Adreslerinde bulunamayan diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.