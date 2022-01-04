Konya´da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya´da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu

DHA

Konya´da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu


Hasan DÖNMEZDuygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA Ovası'nda su, küresel iklim değişikliği ve çevresel faktörler nedeniyle önemli sorun haline geldi. Bu soruna çözüm bulmak için çalışma başlatan Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Nas ve ekibi, arıtılmış atık su kullanarak mısır üretti. Kuyu suyuna göre daha fazla verim elde ettiklerini belirten Nas, "Bu yılki saha çalışmamızda arıtılmış atık suyla mısır ürettik. Kuyu suyuna göre yüzde 7 daha fazla verim elde ettik. Aynı uygulamada pancarda ise verim oranımız biraz daha düştü" dedi. 
'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yer altı su seviyesi, yerin 45 metre derinliklerine kadar geriledi. Bu nedenle de tarımda en büyük sorun sulama oldu, bilim insanları da bu sorunu çözmek için arayışa girdi. Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nas ve ekibinin arıtılmış atık suların veya kullanılmış suların yeniden tarımsal sulamada kullanılmasıyla ilgili çalışması olumlu sonuç verdi. Arıtılmış atık su kullanarak mısır ürettiklerini kaydeden Prof. Dr. Nas, "Avrupa Birliği PRIMA Programı tarafından desteklenen ve ülkemizi Türkiye Su Enstitüsü'nün temsil ettiği projenin Konya pilot saha çalışmasını Türkiye Su Enstitüsü ile birlikte Konya´da çalıştık. Burada bir çiftçimizin tarlasında, gerçek tarla koşullarında pancar ve mısır yetiştirdik. Çiftçimizin tarlasının yarısını kuyu suyuyla yarısını da arıtılmış atık suyla yaptık. Bunun sonucunda ürün verimliliklerini karşılaştırdık" diye konuştu. 
`MISIRIN VERİMİ YÜZDE 7 ARTTI´
Arıtılmış atık suyla üretilen mısırın, kuyu suyuyla üretimime göre yüzde 7 artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Nas, "Saha çalışmamızda arıtılmış atık suyla suladığımız mısırda yüzde 7 kadar kuyu suyuna göre daha fazla verim elde ettik. Pancarda ise verim oranımız biraz daha düştü. Arıtılmış atık suyun bir gübre değeri de vardır. İçerisinde azot ve fosfor da olduğu için bitkinin gelişim dönemleri haricinde de verdiğimiz zaman olumsuz etkileri de olabilir. Pancarda da yaprak büyümesi gözlemledik ama bitkinin daha küçük olduğunu gördük. Hangi ürün, hangi nitelikli arıtılmış suyla sulanmalı ve bu su hangi dönemlerde kullanılmalı. Bitkilerin azot ve fosfor ihtiyacının olduğu dönemler belirlenmeli. Diğer mikro kirleticilerinin etkileri neler olabilir bunların detaylı olarak üniversitelerimiz tarafından araştırılması, büyükşehir belediyelerimiz tarafından da saha çalışmalarına geçilmesi gerekiyor" dedi. 
Bölgede kullanılabilecek her suyun çok önemli olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise "Konya Ovası 2 milyon hektarlık bir tarım arazisine sahip. Biz bu rakamın yüzde 25-30´luk kısmını sulayabiliyoruz. Bölgenin yağış seviyesi de çok düşük olduğu için buraya getirilecek ekstra her su çok önemli. Atık suların belirli bir işlemden geçirilip tarımda kullanımı, sulanan alan miktarının artışına neden olacak ve tarımsal üretime de katkı yapacaktır. Konya bölgesinde arıtılmış suların şeker pancarı ve mısır üretiminde nasıl bir etki yaptığını araştırdık ve olumlu sonuçlar aldık. Hem insan sağlığı yönünden hiçbir problemin olmaması hem de verimlilik düzeyinin normal kuyu suyundan biraz daha fazla olması bölgemiz açısından son derece sevindirici" diye konuştu.        DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Duygu KARAKOÇ
2022-01-04 11:05:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekyatırmacı mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı mahalle ve esnaf ziyaretlerini ...
FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki yazılımcılara operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki yazılımcılara ...
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı ...
Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
YEREL HABERLER Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
YEREL HABERLER Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
YEREL HABERLER Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
Serviste koltuk kavgası yaptığı arkadaşını iş yerindeki tartışmada öldürdü
YEREL HABERLER Serviste koltuk kavgası yaptığı arkadaşını iş ...
Yasa dışı av tüfeği üreten atölyeye jandarma operasyonu
YEREL HABERLER Yasa dışı av tüfeği üreten atölyeye jandarma ...
Başkan Altay Konyalı sanayicileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Konyalı sanayicileri tebrik etti
Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını bekliyor
YEREL HABERLER Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını ...
KTO Başkanı Öztürk: “Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Öztürk: “Konya tarihinin en yüksek yıllık ...
Konya’dan ihracatta tarihi rekor
YEREL HABERLER Konya’dan ihracatta tarihi rekor
Meram Masası 2021’de çözümün adresi oldu
YEREL HABERLER Meram Masası 2021’de çözümün adresi oldu
Başkan Altay: "KOMEK ile üretime ve istihdama katkı sağlıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "KOMEK ile üretime ve istihdama katkı ...
Hasan Kılca: “Eğitimin, eğitimcinin ve öğrencinin yanındayız”
YEREL HABERLER Hasan Kılca: “Eğitimin, eğitimcinin ve öğrencinin ...
Konya İl Emniyet Müdürlüğü "engelli ihbar hattı" faaliyete geçti
YEREL HABERLER Konya İl Emniyet Müdürlüğü "engelli ihbar hattı" ...
Selçuklu Belediyesi 140 bin başvuruyla vatandaşların taleplerini yerine getirdi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi 140 bin başvuruyla vatandaşların ...
AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi
YEREL HABERLER AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi
KOSKİ 2021 yılında 141 bin 926 arızaya müdahale etti
YEREL HABERLER KOSKİ 2021 yılında 141 bin 926 arızaya müdahale etti
Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa ...
Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa ...
Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi
YEREL HABERLER Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi
Karatay Belediyesinden evi yanan aileye destek
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden evi yanan aileye destek
Sıcak çorba ile soğuk hamurun birleştiği lezzet; Arabaşı çorbası Konya’da üniversite mezunu girişimci kadın, kendi işini kurarak açtığı iş yerinde arabaşı çorbası yapıyor
YEREL HABERLER Sıcak çorba ile soğuk hamurun birleştiği lezzet; ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.