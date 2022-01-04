Başkan Altay: “Metan gazından bir yılda 83 milyon kilowatt elektrik ürettik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Metan gazından bir yılda 83 milyon kilowatt elektrik ürettik”

İHA

Başkan Altay: “Metan gazından bir yılda 83 milyon kilowatt elektrik ürettik”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2'si geçtiğimiz yıl hizmete giren Konya genelindeki 5 adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 2021 yılında 83 milyon 200 bin 170 kilowatt elektrik enerjisi ürettiklerini söyledi. Başkan Altay, tesislerin kuruldukları günden bugüne ürettikleri elektrik miktarının 539 milyon 530 bin 688 kilowatt olduğunu ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımlarından olan metan gazından elektrik enerjisi üretim tesislerinde depolanan çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan küresel ısınmanın etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini belirterek, yenilenebilir enerjinin bu anlamda son derece önemli olduğunu söyledi.

"5 tesiste bugüne kadar 539 milyon 530 bin kilowatt elektrik üretildi"
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “1 milyon 700 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ni hayata geçirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyemize bağlı hizmet veren; Aslım, Kaşınhanı, Akşehir, Ereğli ve Cihanbeyli Enerji Üretim Tesislerimizde 2021 yılında toplam 83 milyon 200 bin 170 kilowatt elektrik enerji üretildi. Beş enerji üretim tesisimizin kurulduğu günden bugüne kadar ürettiği elektrik enerjisi ise 539 milyon 530 bin 688 kilowatt oldu” ifadelerini kullandı.
Metan gazından elektrik üreten tesislerin yarınlarımıza temiz bir dünya bırakmak adına önemli olduğunu belirten Başkan Altay, tesislerindeki bertaraf işlemleri sırasında oluşan gazların çevreye ve insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit ortadan kaldırılırken; fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan alternatif elektrik ve ısı enerjisi elde edildiğini ifade etti.
Konya’da Aslım Enerji Üretim Tesisi 2011 yılından, Kaşınhanı ve Akşehir Tesisleri 2018 yılından bu yana hizmet verirken; Ereğli ve Cihanbeyli Enerji Üretim Tesisleri 2021 yılı başında hizmete alındı. Bu tesislerden elde edilen elektrik enerjisi yıllık 30 bin 145 ailenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ülkeden direk müşteri bilgisi sağlıyor
YEREL HABERLER KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ...
Konya´da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
YEREL HABERLER Konya´da arıtılmış atık suyla tarım başarılı oldu
Başkan Pekyatırmacı mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı mahalle ve esnaf ziyaretlerini ...
FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki yazılımcılara operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki yazılımcılara ...
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı ...
Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
YEREL HABERLER Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
YEREL HABERLER Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
YEREL HABERLER Afganlı işçi kendi ülke vatandaşını öldürdü
Serviste koltuk kavgası yaptığı arkadaşını iş yerindeki tartışmada öldürdü
YEREL HABERLER Serviste koltuk kavgası yaptığı arkadaşını iş ...
Yasa dışı av tüfeği üreten atölyeye jandarma operasyonu
YEREL HABERLER Yasa dışı av tüfeği üreten atölyeye jandarma ...
Başkan Altay Konyalı sanayicileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Konyalı sanayicileri tebrik etti
Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını bekliyor
YEREL HABERLER Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını ...
KTO Başkanı Öztürk: “Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Öztürk: “Konya tarihinin en yüksek yıllık ...
Konya’dan ihracatta tarihi rekor
YEREL HABERLER Konya’dan ihracatta tarihi rekor
Meram Masası 2021’de çözümün adresi oldu
YEREL HABERLER Meram Masası 2021’de çözümün adresi oldu
Başkan Altay: "KOMEK ile üretime ve istihdama katkı sağlıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "KOMEK ile üretime ve istihdama katkı ...
Hasan Kılca: “Eğitimin, eğitimcinin ve öğrencinin yanındayız”
YEREL HABERLER Hasan Kılca: “Eğitimin, eğitimcinin ve öğrencinin ...
Konya İl Emniyet Müdürlüğü "engelli ihbar hattı" faaliyete geçti
YEREL HABERLER Konya İl Emniyet Müdürlüğü "engelli ihbar hattı" ...
Selçuklu Belediyesi 140 bin başvuruyla vatandaşların taleplerini yerine getirdi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi 140 bin başvuruyla vatandaşların ...
AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi
YEREL HABERLER AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi
KOSKİ 2021 yılında 141 bin 926 arızaya müdahale etti
YEREL HABERLER KOSKİ 2021 yılında 141 bin 926 arızaya müdahale etti
Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa ...
Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa ...
Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi
YEREL HABERLER Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.