Başkan Altay: “Metan gazından bir yılda 83 milyon kilowatt elektrik ürettik”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2'si geçtiğimiz yıl hizmete giren Konya genelindeki 5 adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 2021 yılında 83 milyon 200 bin 170 kilowatt elektrik enerjisi ürettiklerini söyledi. Başkan Altay, tesislerin kuruldukları günden bugüne ürettikleri elektrik miktarının 539 milyon 530 bin 688 kilowatt olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımlarından olan metan gazından elektrik enerjisi üretim tesislerinde depolanan çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan küresel ısınmanın etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini belirterek, yenilenebilir enerjinin bu anlamda son derece önemli olduğunu söyledi.



"5 tesiste bugüne kadar 539 milyon 530 bin kilowatt elektrik üretildi"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “1 milyon 700 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ni hayata geçirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyemize bağlı hizmet veren; Aslım, Kaşınhanı, Akşehir, Ereğli ve Cihanbeyli Enerji Üretim Tesislerimizde 2021 yılında toplam 83 milyon 200 bin 170 kilowatt elektrik enerji üretildi. Beş enerji üretim tesisimizin kurulduğu günden bugüne kadar ürettiği elektrik enerjisi ise 539 milyon 530 bin 688 kilowatt oldu” ifadelerini kullandı.

Metan gazından elektrik üreten tesislerin yarınlarımıza temiz bir dünya bırakmak adına önemli olduğunu belirten Başkan Altay, tesislerindeki bertaraf işlemleri sırasında oluşan gazların çevreye ve insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit ortadan kaldırılırken; fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan alternatif elektrik ve ısı enerjisi elde edildiğini ifade etti.

Konya’da Aslım Enerji Üretim Tesisi 2011 yılından, Kaşınhanı ve Akşehir Tesisleri 2018 yılından bu yana hizmet verirken; Ereğli ve Cihanbeyli Enerji Üretim Tesisleri 2021 yılı başında hizmete alındı. Bu tesislerden elde edilen elektrik enerjisi yıllık 30 bin 145 ailenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

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