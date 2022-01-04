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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesinde 2022’nin ilk meclis toplantısı yapıldı

İHA

Karatay Belediyesinde 2022’nin ilk meclis toplantısı yapıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında yapıldı.
Karatay Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı ilk oturumu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hasan Kılca, meclis gündemine geçilmeden önce bir konuşma yaparak 2021 yılının Karatay’da dolu dolu geçtiğini belirtti. Başkan Hasan Kılca, konuşmasında meclis üyelerinin yeni yılını kutlarken, 2022 yılının sağlık, mutluluk dolu geçmesini diledi.

“Rekorlarla dolu bir yıl geçirdik”
Hasan Kılca, 2021 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda mecliste alınacak kararlar ile bu yıl da Karatay için gerekeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, “2021 yılı bizler için oldukça verimli ve yüksek bir tempoda geçti. Gerek rutin belediyecilik faaliyetleri gerekse de yeni ve özgün projeler kapsamında birçok alanda Karatay’a hizmet etmenin gurunu yaşadık. İhtiyacı olan mahallelerimize meslek edindirme kursları, sosyal tesisler, aile sağlığı merkezleri kazandırdık. Birçok alanda da inşaatlarımız yükseliyor. Tarihi yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Obruk Hanı ve Kızören Obruğu’nda çevre düzenlemesi bitmek üzere. Yağlıbayat Mahallemizdeki Savatra Antik Kenti’nde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi dokuyu korumak adına restore edilecek evlerde çalışmalarımız sürüyor. Kentsel dönüşümle ilgili ilçemizin her noktasındayız. Çevre ve sıfır atık ile ilgili tüm hizmetlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilçemizde toplamda 213 bin 162 fidan ile bitkiyi toprakla buluşturduk. Aynı zamanda projelendirilen 31 parkı daha ilçemize kazandırdık. Bu yıl için koyduğumuz asfalt serim hedefini yakaladık. Yıl içinde hizmete giren yeni asfalt plenti ve asfalt analiz laboratuvarı sayesinde de 3 milyon 300 bin liranın üzerinde bir tasarruf yaptık. 150’ye yakın eskimiş araçlarımızı hurdaya ayırıp bunların yenisini aldık. Yine bu yıl 3 okulumuzun daha ihtiyaç olan yerlerde planlamasını yapıyoruz. Bunların dışında ilçemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına desteklerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar belediye olarak daha güzel işlere imza atacağımızın göstergesi oluyor. Karatayımız’ı gönülden seviyoruz. 80 mahallemizin tamamında da bu anlayışla çalışıyoruz. Kısacası bir başka Karatay için gerekeni yaptık. 2022 yılında da aynı gayret, aşk ve heyecanla gerekeni yapmaya devam edeceğiz. İlçemizin bu noktaya gelmesinde tüm meclis üyelerimizin katkısı bulunuyor. Hepsine teşekkür ediyor, 2022 yılının sağlık, mutluluk dolu geçmesini diliyorum” dedi
Başkan Kılca’nın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Meclis denetim komisyonu üyelerinin seçiminin de yapıldığı ilk oturum diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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