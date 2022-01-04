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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da 10 okulun bahçesine halı saha kazandırıldı

İHA

Meram’da 10 okulun bahçesine halı saha kazandırıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında 10 okulun bahçesine halı saha kazandırıldı.
Meram Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik gerçekleştirdiği yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleriyle ilçenin farklı noktalarındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için 10 okulun bahçesine futbol halı sahası kazandırıldı. Halı sahaların açılış töreni temsili olarak Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Ali Yaman Ortaokulunda gerçekleştirildi. Programa, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Bilal Yavaş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, muhtarlar, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

“Sporu teşvik edecek projelere imza atılıyor”
Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Bilal Yavaş, kurumlarla iş birliği yaparak sporun toplum hayatına yerleşmesi için önemli projelere imza atıldığını kaydederek, “Biz her zaman şunu söylüyoruz; insanlar eğitimin içerisinde kontrol edilir ve korunur. Ama eğitimin içerisinde de insanların hayata dair kazanımlarını artıracak faaliyetler, spor ve sanat faaliyetleridir. Belediye başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Birçok alanda da beraber çalışma fırsatı da buluyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile sporu teşvik etmek amacıyla güzel projelere imza atıyoruz. Böyle bir güzel imkanın gençlerimize, geleceğimize yatırım olarak sunulmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu projelerin devam etmesini diliyoruz” dedi.

“Sadece akademik başarı değil, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler de çok değerli”
Eğitimin insanın hayatının her alanında olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, “Bir taraftan akademik başarı için çalışırken, diğer taraftan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılar üzerine yoğunlaşıyoruz. Konya'da bulunan tüm belediyeler, STK'lar, resmi kurumlar birlikte iş birliği içerisindeyiz. Birlikte çalışmaktan da Konya kazanıyor. Belediyelerimiz bu noktada sonsuz eğitime, eğitimin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyorlar. Meram Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Ekibiyle birlikte 10 tane okulumuza halı saha kazandırdı. Okul, sadece akademik başarının elde edildiği yer değildir. Sanatsal, kültürel ve sportif başarılar çok önemlidir. Emeği geçen herkese, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Meram Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

“3 milyon TL maliyetle 10 okulumuzu halı saha ile buluşturuyoruz”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocuk ve gençlere yönelik yapılan yatırımları önemsediklerini kaydederek, "Biz bu cennet vatanın geleceği için dertliyiz. Bu topraklarda yaşayan çocuklarımız için gençlerimiz için dertliyiz elhamdülillah. Nesillerimizin daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yetişmesine katkı sunmak amacıyla hissemize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Geleceğimizi şekillendirmede de hepimize büyük görevler düşüyor. Maalesef gelişen teknoloji ve yaşam şartları itibariyle çocuklarımız hareketsiz kalıyor. Ömürlerinin belki de en verimli zamanlarını dört duvar arasında geçirmeye mahkum kalıyorlar. Hem gelişimleri hem de sağlıkları bu durumdan olumsuz etkileniyor. Halbuki en büyük zenginlik sağlıktır. Eğitim sadece çocuklarımızın sınıflarında gördüğü dersten ibaret olmamalı düşüncesiyle bir projeye imza attık. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen okullarımıza kazandırılan halı sahaların açılışını bugün hep beraber gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 milyon liralık bir maliyetle 10 okulumuzu halı sahalarıyla buluşturuyoruz. İnşallah projenin devamında 6 okulumuzun bahçesine daha halı saha inşa edeceğiz. Desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Meram genelinde halı saha açılışının yapıldığı okullar şu şekilde; Ali Yaman İlkokulu Ortaokulu, Çelebi Hüsameddin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lisesi, Mehmet ve Kadir Özgüzar Ortaokulu, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turan Bilge İlkokulu, Ahmet Tevfik ileri İmam Hatip Ortaokulu.

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