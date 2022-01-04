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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akkaya teneffüste öğrencilerle buluştu

İHA

Başkan Akkaya teneffüste öğrencilerle buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, gençlerinde Akşehir yönetiminde söz sahibi olmaları, gençlerin istek ve temennilerini öğrenmek amacıyla ‘Teneffüs Buluşmaları’ adı altında bir program başlattı.
Program kapsamında ilk ziyaret Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi’ne yapıldı. Okul Müdürü Hacı Kamil Tunçez, Akşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Gülcü ve Murat Erdem tarafından karşılanan Başkan Akkaya’ya okul öğrencileri de çiçek takdim etti. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Akkaya ilk olarak okuldaki son sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, onlara girecekleri üniversite sınavında başarılar diledi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Akkaya, onların istek ve taleplerini de dinledi. Sınıf ziyaretlerinin ardından çalan zille birlikte teneffüse çıkan okul öğrencileri ile bahçede bir araya gelen Başkan Akkaya, öğrencilerle bahçede sohbet etti. Akşehir Belediyesi ikram çeşmesinden de teneffüse çıkan öğrencilere çikolatalı süt ikramında bulunuldu. Teneffüsün ardından öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile de bir araya gelen Başkan Akkaya, öğretmenlerin de istek ve taleplerini dinleyip, sorularını yanıtladı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, öğrencilerle birlikte yapılacak ‘Teneffüs Buluşmaları’ etkinliğinin devam edeceğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin Akşehirimizin yönetiminde söz sahibi olmaları, onların istek ve taleplerini dinlemek amacıyla teneffüs buluşmaları programlarımızı başlattık. Gençlerimizin görüşleri bizim için önemli. Akşehir’imizi onlarla birlikte yönetebilmek ve onların görüşlerini almak üzere bu programlarımızı devam ettireceğiz. Ayrıca gençlerimiz için yapabileceğimiz ve onların daha başarılı olabilmeleri noktasındaki çalışmalarda da onlarını fikirlerini almak istiyoruz. Yakın zamanda faaliyetlerine başlayacak olan Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi’mizde de (Genç AKSES Merkezi)gençlerimize yönelik dijital fotoğrafçılık, espor oyunları, insansız hava araçları eğitimi ve yapımı, gastronomi gibi birçok konuda da gençlerimiz için kurslar ve faaliyetlere başlayacağız. Bu çalışmalarımız ile gençlerimizin her açıdan tam donanımlı bir şekilde ülkesine, milletine yararlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük temennimizdir, bu konuda elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

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