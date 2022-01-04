Para tekvandoda dünya üçüncüsü olan sporcu ödüllendirildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Meclisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonasında Dünya 3.'sü olan sporcu Mehmet Sami Saraç'ı altınla ödüllendirdi.

Akşehir Belediyesinin başarılı sporcuları ödüllendirme geleneği devam ediyor. Bu kapsamda Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Ocak ayı olağan Belediye Meclisi toplantısında geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nda Dünya Üçüncüsü olan Akşehirli Sporcu Mehmet Sami Saraç altınla ödüllendirildi.

Ödül töreni öncesi konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni yılın ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu yılda başta salgın olmak üzere tüm doğal afet, felaket ve hastalıkların son bulmasını ve tüm insanlığın huzurlu, mutlu, sağlıklı, barış, bereket dolu günler yaşamasını temenni etti. Başkan Akkaya, Mehmet Sami Saraç’ın geçmişte de bir çok kez Türkiye, Avrupa ve Dünya çapında şampiyonlukları bulunduğunu belirterek, kendisini tebrik etti.

Akşehir İtfaiye Merkezi’nde çalışan ve Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sporculuk hayatına devam eden Tekvandocu Saraç’a belediye meclisinde grubu bulunan partilerin Grup Başkan Vekilleri ile birlikte altın ödülünü takdim etti.

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