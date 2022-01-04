Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da balık halinde, balıkçı iki grup arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları reddetti.

Olay, 5 Şubat 2021'de Meram ilçesindeki balık halinde meydana geldi. Balıkçı Bekir K., yanına Hakan K., Ertuğrul E., Coşkun B., Ziya K., Veli Ş., Nizamettin Ö., Emrullah A. ve Oğuzhan Konuksever'i de alıp, alacağını istemek için balık haline gitti. Burada, grup ile Mustafa Y., Uğur H., Hakkı Y., Faruk G. ve Abdurrahman Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Oğuzhan Konuksever yaşamını yitirdi, 2´si müşteri, 7 kişi de yaralandı.

YARGILANMALARINA BAŞLANDI

Olayla ilgili 5´i tutuklu 13 kişi hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Bugün görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tüm sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz olarak yargılanan Bekir K. savunmasında karşı taraftan haraç istediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve alacağı olan parayı istediğini öne sürdü. Olay günü de balık almak için hale gittiğini belirten Bekir K., ''Balık haline, balık almaya gittim. Mustafa Y.'nin dükkanının önünden geçmek istemediğim için hale arkadan girdim. Balıkçıya gidince silah sesleri duydum. Yanımdaki Ziya K. ile dolaba girdim. İçeri, elinde silahla Hakan K. girdi. Elindeki silahı bırakmasını söyleyince 'ağabey, buraya da gelirler belki' dedi. Ardından silahı oradaki çöp kovasının üzerine bıraktı. Onlardan para istediğim iddia ediliyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım. Ortada bir çelişki var Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

Çatışmada yaralanan Coşkun B. ise ifadesinde, "Kardeşim cezaevinde olduğu için ona alışverişe çıktım. Zafer meydanına geldik daha sonra da balık haline, balık almaya gittik. Ben nişanlımla konuşurken Bekir K. geldi. Oğuzhan ile baş selamıyla selamlaştılar. Daha sonra da silah sesleri geldi. Çatışma çıktı. Mustafa Y. ve yanındaki bana ateş ederek geliyorlardı. Korktum, yanımdaki silahla onlara doğru ben de ateş ettim. Olayın sıcaklığıyla yaralandığımı fark etmedim. Yanımdaki tabancayı da kardeşim olaydan 5 gün önce birini vurdu o yüzden yanımda taşıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Olayda yaralanan Nizamettin Ö. de, "Balık haline Coşkun Ağabey ile balık almaya gittik. Bekir K.'yi tanımam; ama Oğuzhan tanıyormuş selamlaştılar. Daha sonra hemen çatışma çıktı. Arabanın arkasına saklandım, yanımdaki silahla sadece bir el ateş ettim. Ben yaralandım. Hasmım olduğu için silah taşıyorum. Beni yaralayanlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, diğer sanık ve müştekilerin de savunmasını almak için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-01-04 15:14:04



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