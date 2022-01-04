Konyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı koşu çalışması ile tamamladı. Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Mpoku, Oğulcan Ülgün ile Artem Kravets ise antrenmanda yer almadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.