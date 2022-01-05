Konya'da 8 suçtan 40 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Konya’da 8 ayrı suçtan aranan ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı metruk evde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, cinsel istismar, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi birçok suçtan aranan ve kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan Şükrü D.’nin (20) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 8 ayrı olaydan aranan Şükrü D.’nin ikametinin Ereğli ilçesinde olduğu ve yapılan araştırmalarda ailesi ve yakın çevresiyle irtibatının olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada Şükrü D.’nin Konya'da Saraçoğlu, Erler ve Büyükkumköprü Mahalleleri civarında gece saatlerinde dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve fiziki takip neticesinde, şahsın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesine bulunduğu adres tespit edilerek sabah erken saatlerde baskın yapıldı. Ekipler Şükrü D.'yi saklandığı metruk binada yakalayarak gözaltına aldı. 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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