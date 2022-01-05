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SÜ’de “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” toplantısı yapıldı

İHA

SÜ’de “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” toplantısı yapıldı

Selçuk Üniversitesinde (SÜ), “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” projesiyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’un da katıldığı toplantıda Konya Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN ve Sabancı Üniversitesindeki proje yetkilileri tarafından çalışmaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Akıllı Kampüs ve Yeşil Kampüs projelerinin yürütücüsü olan Selçuk Üniversitesinin bilgi birikimiyle “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” projesine de destek vermeye hazır olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Tasarruf, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve bunların toplumun geneline yaygınlaştırılması çok önemli. Yeşil Kampüs projesini geliştiren ve katı atıkların geri dönüşümü için atık merkezi kuran, Akıllı Kampüs projesini şu anda uygulayan bir yönetim olarak ‘Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Projesi’ için yeterli tecrübeye sahibiz. Projelerimizin amacı, bütün detayları ile ‘Yeşil ve Akıllı Kampüs’ statüsüne sahip Türkiye’nin ilk üniversitesi olmak. Selçuk Üniversitesi hâlihazırda ‘Yeşil Kampüs’ olma yolunda önemli adımlar attı. Kampüste ‘Sıfır Atık Projesi’ uygulamaya konuldu ve bütün binalara atık kutuları yerleştirildi” dedi.

“Farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”
Selçuk Üniversitesi Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin, enerji konusunda Selçuk Üniversitesi bünyesinde çok disiplinli çalışmalarının başlatılması ve yürütülmesini sağlamak amacı ile kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aksoy, “Merkezin temel amaçları arasında yenilenebilir ve temiz enerji ile ilgili araştırma önceliklerini belirlemek, gerekli politika ve stratejiler geliştirmek ve önermek, geliştirilen politika ve stratejilerin uygulamaya konulması için gerekli çalışmaları yürütmek de var. Buna ek olarak kurum ve kuruluşların, Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerin dikkatini yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına çekmeyi, toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerjinin önemi konusunda farkındalık oluşturmayı da amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Proje için 2022 yılında paydaş toplantıları yapılacak”
Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Harun Yiğit de, “Konya’da belediyeler, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından ‘Akıllı Şehir’ çerçevesinde ele alınabilecek pek çok uygulama yürütülüyor. Bu noktada Selçuk Üniversitesinin de önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız akıllı şehir stratejisi ve yol haritası çalışmasının hizmet alımı için ihaleye çıktık. İhalemiz ASELSAN’da kaldı. Proje için 2022 yılı içinde en az iki tane kapsamlı bir paydaş toplantısı yapacağız. Toplam 21 başlığımız var. Planlamalar, beklentiler, ihtiyaçlar, önümüzdeki 10 yıllık süreçte yapılacaklar gibi konular konuşulacak” ifadelerini kullandı.
Toplantı, ASELSAN Proje Yöneticisi Ecem Gizem Hüner’in sunumu ile devam etti. “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” projesiyle ilgili gerçekleştirilen toplantıya; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Öğr. Gör. Kaan Doğan Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Harun Yiğit, Konya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Yönetimi Şube Müdürü Yavuz Kayıkcı, Konya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Yönetimi Proje Yöneticisi Ebrar Demirbaş, ASELSAN Proje Yöneticisi Ecem Gizem Hüner ve Sabancı Üniversitesi Proje Yöneticisi Esra Elif Tepeli katıldı.

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