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Başkan Kavuş: “2021’in başarılarını yeni yılda artırarak sürdüreceğiz”

İHA

Başkan Kavuş: “2021’in başarılarını yeni yılda artırarak sürdüreceğiz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Meram Belediyesi’nin 2022 yılı ilk meclis toplantısı meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un yaptığı toplantıda başta 2021 yılı olmak göreve gelinen yaklaşık 3 yıllık dönemin değerlendirmesi ve 2022 yılı planlaması masaya yatırıldı.

“Meram ailesi büyük ve güçlü bir ailedir”
Toplantı öncesi 2021 yılı çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’da geçen her yılın bir öncekinden çok daha iyi geçtiğine dikkat çekti. Gerek hizmet açısından gerekse finansal bakımdan Meram’ın üstüne yeni işler koyduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Geçtiğimiz yıl siz değerli meclis üyelerimizinde desteği ve onayıyla Meram için önemli icraatların altına imza attık. Verdiğimiz tüm kararlar oy çokluğu ile değil oybirliği ile gerçekleşti. Bu da bizim birlik ve beraberliğimizin ne denli güçlü olduğunun en önemli göstergesidir. Biz hep beraber Bizim Meram ailesiyiz. Bu aile büyük ve güçlü bir ailedir. Bunu bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla ortaya koyduk. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Uyumumuzdan ve birliğimizden her zaman övündüm övünmeye de devam ediyorum. Bu uyum ve birlikteliğin bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini umuyorum” diye konuştu.

“Yeni yıla da güzel bir başlangıç yapacağız”
2021 yılı içinde ilçe genelinde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, “Hız verdiğimiz kentsel dönüşüm bölgelerinde hayat bulan kooperatiflerimize rekor başvuru oldu. Turgutreis Kooperatifine 32 bin Fahrünnisa Kooperatifine ise yaklaşık 60 bin başvuru oldu. Önümüzdeki günlerde yeni kooperatifler de gelecek. İnşaat yapmak için uygun bir zaman diliminde değiliz ama bunu yapmak mecburiyetimiz var. Konut açığından dolayı müthiş bir talep var bu yapıya ve bizler de vatandaşın beklentilerini karşılama mecburiyetimiz var. Geçen yıl öne çıkan çalışmalardan biri de Türkiye’de ilk defa bir ilçede doğalgaza destek vermek oldu. Yapılaşma tamamlanmadığı için doğalgaz kullanamayan 4 mahallemiz de gaz kullanılmaya başlayacak. Sembolik olarak Aydoğdu Mahallesinde alt yapı çalışmaları 2021 yılında başladı geri kalan kısmı da 2022 programına alındı. Meram’ın en önemli sorunlarından biri olan doğalgaz için taahhüt vererek önemli bir adım atmış olduk. Geçtiğimiz yıl sosyal yardımlarımız arttı belki ama Allah bunun bereketini de verdi. Yaptığımız sosyal yadımlar hiçbir projemizi aksatmadı. 2021 yılının en önemli yatırımlarından biri de Şükran Mahallesi’nde atılan temel oldu. Bunun yanı sıra ciddi oranda yeni yol açıldı. İnşallah 2022’ye de güzel bir başlangıç yapıp tüm bunların üstüne yenilerini ekleyeceği” dedi.

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