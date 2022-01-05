Kulu Devlet Hastanesine atanan başhekim görevine başladı

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Konya'nın Kulu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Hasan İnal, görevine başladı.

Yaklaşık 9 aydır Dr. Abidin Baran tarafından vekaleten yürütülen Kulu Devlet Hastanesi Başhekimliğine atama gerçekleştirildi. Malatya'nın Akçağdağ İlçe Devlet Hastanesinde başhekim olarak görev yapan Dr. Hasan İnal, Kulu Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Konya doğumlu olan Dr. Hasan İnal, gerçekleşen atamanın ardından hastanedeki görevine başladı.

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