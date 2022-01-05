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Konya itfaiyesi 2021'de 10 binin üzerinde olaya müdahale etti

İHA

Konya itfaiyesi 2021'de 10 binin üzerinde olaya müdahale etti

Konya’nın 31 ilçesinde 92 itfaiye merkezinde hizmetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2021 yılında 6 bin 335’i yangın, 4 bin 216’sı aramakurtarma ve trafik kazaları olmak üzere 10 binin üzerinde olaya müdahale etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2021 yılında 10 binin üzerinde müdahale ederek Konyalılara hizmet verdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek çalışmalar yürüten Konya İtfaiye Teşkilatı’nın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin muhafaza edilmesi adına büyük bir özveri ve fedakarlıkla mesai harcadığını söyledi.

6 bin 335 yangına müdahale edildi
31 ilçede 92 itfaiye merkezinde her türlü felaket ve acil duruma en kısa sürede müdahale etmek üzere hazır bekleyen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin geride kalan 2021 yılı içerisinde şehir genelinde 10 binin üzerinde olaya müdahale ettiğini ifade eden Başkan Altay, “İtfaiyenin en fazla mesai yaptığı alan 5 bin 14 vaka ile otçöpbalya yangını oldu. Bunun yanında bin 321 adet konut, iş yeri ve araç yangına müdahalede bulunuldu. Ayrıca trafik kazası ile aramakurtarma faaliyetlerinde 2 bin 757 kez aktif görev yapan ekiplerimiz bin 459 kez de çeşitli olaylara müdahale ederek Konyalıların huzuru için canla başla hizmet verdi” diye konuştu.

Konya itfaiyesi doğal afetlerde de yardıma koşuyor
Konya İtfaiyesi’nin geçtiğimiz yaz aylarında ülkece hepimizi derin üzüntüye boğan Antalya ve Muğla’daki orman yangınları ile Artvin, Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketlerinde de fedakarca görev yaptığını hatırlatan Başkan Altay, “Yangın ve sel felaketlerinde toplam 142 araç ve 331 personelimizle çalışmalara katkı sağlamıştık. Hem şehrimizde hem ülkemizin dört bir yanında halkımızın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm itfaiyecilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki mahallelere verilen 550 adet yangın söndürme tankeri ile Gönüllü İtfaiyeciler, 2021 yılı içerisinde 649 yangın olayına müdahalede bulundu. Konya İtfaiyesi, yangın ve doğal afetler konusunda bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Konya merkezdeki 27 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine yönelik eğitimlerini de sürdürüyor.

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