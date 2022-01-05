Konya'daki koca cinayetinin sebebinin "örümcek" olduğu iddiası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldüren kadının, olay günü alkollü olarak geldiği evde örümcek görmesi üzerine kendisini ve çocuklarını sıraya dizerek dövmek istemesi üzerine cinayeti işlediği iddia edildi.

Olay, dün Beyşehir'in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa Koç'un kalbine isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından Fatma K.'yi gözaltına aldı. Mustafa Koç'un cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Fatma K., gazetecilerin olaya ilişkin sorularını cevapsız bıraktı. Cinayet şüphelisi Fatma K., Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir Adliyesine sevk edildi.



Cinayetin sebebi 'örümcek' iddiası

Adliye önünde bekleyen Fatma K.’nın yeğeni olduğunu belirterek, gazetecilere açıklamada bulunan D.D., olayın dün akşam saatlerinde saat 19.25 sıralarında meydana geldiğini söyledi. D.D., “Halam beni aradı. Gittim zaten bütün polis, ambulans ekip oradaydı. Direk içeriye girdim, ölen şahıs yerde yatıyordu. Ondan sonra olay yeri inceleme gelecek diye beni dışarıya çıkardılar” dedi.

Halasının uzun zamandan beridir şiddet gördüğünü ve şiddet mağduru bir kadın olduğunu öne süren D.D., “Alkol, uyuşturucu, karı kız muhabbeti, çocuk istismarı hepsi vardı zaten. Aklıma gelen bir sürü şey vardı. Kadın kaç yıldır çekiyor bunları zaten. Dünkü olayda ise, ‘annem babamı bıçakladı’ dedi benim yeğenim. Açık ve net böyle, ‘dövdü’ dedi. Halamla da birebir ben konuştum. Zaten halam dedi, ‘çocukları dövüyordu, sarhoş geldi, bir iki adım gitti, sonra köşedeki örümceği gördü. Üçümüzü topladı sıraya çekti, oğluma kızıma vurdu. Kızımın saçından tutup duvara vurdu’ dedi. Kavganın sebebi, alkollü gelmesi ve örümcek; kavganın sebebi ‘örümcek’ çok saçma bir şey. Ama alkollüydü zaten sürekli alkol alıyordu. Sürekli işkence altındaydı, benim halam. Kaç yıldır da çekiyordu. Halamı da tehdit ediyordu. Biz 'boşan hala’ dedik. ‘Boşanmam, beni tehdit ediyor, korkuyorum çocuklarıma, aileme bir şey yapar’ diyordu. O yüzden boşanmadı. Olan yine halama oldu, yeğenlerime oldu. Şu an mağdur olan benim halam, şiddet gören benim halam, yardım istiyorum artık dursun kadına şiddet. Alkollü geliyor içip içip dövüyor. Nedir bu yani? Alkol alıp gelip karısını kızını dövmek ve çocuklarının gözü önünde. Adalet yerini bulsun, devletimizden indirim istiyorum, bir şey istemiyorum, yeğenlerime yardım istiyorum” diye konuştu.

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