Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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TUTUKLANDI

Konya'da allkollü olarak geldiği evde gördüğü böcek nedeniyle çocuklarını ve kendisini döven eşi Mustafa Koç'u göğsünden bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2022-01-05 18:59:54



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