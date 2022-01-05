Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş (2)

TUTUKLANDI
Konya'da allkollü olarak geldiği evde gördüğü böcek nedeniyle çocuklarını ve kendisini döven eşi Mustafa Koç'u göğsünden bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL
2022-01-05 18:59:54
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