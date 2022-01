Konya Şehir Tiyatrosu 7 yeni oyunla daha tiyatro severlerle buluşacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle kapılarını Temmuz ayında açan Konya Şehir Tiyatrosu’nun 7 oyun ile 62 gösterim yaptığını ve 34 bin 500 izleyiciyle buluştuğunu söyledi. Başkan Altay, Konya Şehir Tiyatrosu’nun 2022 yılında mevcut oyunların yanında 7 yeni oyunla daha izleyiciyle buluşacağını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda mevcut oyunların yanında 7 yeni oyunla daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Tiyatrosu ile şehrin kültürsanat hayatına katkıda bulunduklarını belirterek, Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki oyunlarda salonunun her zaman dolu olduğunu söyledi. Şehir Tiyatrosu’nun 2021 yılında pandemi sebebiyle Temmuz ayının sonunda kapılarını açmasına rağmen 7 oyun sahnelediğini ve yapılan 62 gösterime 34 bin 500 izleyicinin katıldığını ifade eden Başkan Altay, "2022 yılında mevcut oyunların yanında 7 yeni oyunun daha izleyicilerle buluşacak. Her sezon gerçekleşen birbirinden güzel oyunlarımıza tüm gençlerimizi ve tiyatro severleri davet ediyorum" dedi.



2022 yılında yeni oyunlar

Konya Şehir Tiyatrosu, 2022'nin yeni oyunlarından olan ve Eyüp Toru’nun yönetmenliğini yaptığı “Pati Kardeşliği” çocuk oyununu 1 Şubat’ta sahneleyecek. Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu 11 Şubat’ta, İskender Pala’nın “Vali Hanım” oyunu ise 25 Şubat’ta sahnelenecek. Yetişkin oyunları her hafta Cuma günleri saat 19.00’da 1 seans ve Cumartesi günleri 14.00 ve 19.00 saatlerinde 2 seans; çocuk oyunları ise Salı günleri 10.30 ve 13.00 saatlerinde 2 seans olmak üzere izleyiciyle buluşacak. Öte yandan; İskender Pala’ya ait “Nizamülmülk” oyunu, çocuk oyunu “Süleyman”, Mustafa Uzman’ın “Korkma”, Taner Büyükarman’ın “Uluğ Keykubat” oyunları da izleyiciyle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu önümüzdeki süreçte de Masal Sahnem olarak gösterime sunulan Kukla Tiyatrosu oyunlarından olan; “Penceredeki Kuş”, “Bana Yaklaşma”, “Ayıların Evi” ve “Karagöz’ün Dedektifliği” adlı oyunlarının da her hafta Perşembe günleri 2 seans şeklinde gösterimini yapacak.



2021'de 34 bin 500 kişi oyunları izledi

Konya Şehir Tiyatrosu 2021’de yıl boyunca gösterimi devam eden “Amakı Hayal”, “Cimri”, “Suç ve Ceza”, “Misafir”, “Mavi Kuş”, ilk gösterimi yapılan “Kamyon” ve “Küçük Kara Balık” adlı çocuk oyununu izleyicilerin beğenisine sunarken; 62 gösterimi yapılan oyunları 34 bin 500 kişi izledi. Tiyatro İzlemeyen Kalmasın temasıyla ilçelere de oyunları götürmeye hazırlanan Konya Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda turne programları ile farklı şehirlerde yapacağı oyun gösterilerine de devam edecek.

