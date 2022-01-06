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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü açılışı yapılacak olan KonyaKaraman Hızlı Tren Hattı için Konya’ya gelecek. Başkan Erdoğan, buradan hızlı tren ile Karaman’a geçecek ve hattın açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya’ya geliyor. 8 Ocak’ta ilk seferini yapacak KonyaKaraman Hızlı Tren Hattı’nın açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk durağı Konya olacak. Başkan Erdoğan, buradan hızlı tren ile saat 13.15’te Karaman’a hareket edecek. Hızlı tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte KonyaKaraman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek ve Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak. 102 kilometrelik KonyaKaraman hızlı tren hattı güzergâhında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

Başkan Angı’dan teşekkür
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 8 Ocak Cumartesi günü hizmete başlayacak KonyaKaraman Hızlı Tren Hattı’nın hayırlı olmasını diledi. Başkan Angı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile KonyaKaraman Hızlı Tren Hattımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha şehrimizde ağırlamanın sevincini yaşıyoruz. 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da Selçuklu Tren Garı’ndaki karşılama törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız ile birlikte buradan hızlı trenle Karaman’a gideceğiz ve binlerce vatandaşımızın katılımı ile hattımızın açılışımızı yapacağız. Bu vesileyle KonyaKaraman Hızlı Tren Hattı’nın hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

‘Pek çok esere imza attık’
Türkiye’nin 19 yıllık AK Parti iktidarında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığına değinen Başkan Angı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında kurulan ve hemen bir yıl sonra gerçekleşen 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidar olmayı başaran partimiz ile Türkiye’de yeni bir dönem başladı. 19 yıl içerisinde yapılamaz denilen pek çok eseri hayata geçirdik. Bölünmüş yollardan demir yollarına, baraj ve tünellerden hava limanlarına, hastanelere kadar pek çok önemli eseri halkımızın hizmetine sunduk. Hükümetimizin son eseri KonyaKaraman Hızlı Tren Hattı da bunlardan bir tanesi. Yük ve yolcu taşımacılığında limana ve sınır ötesine devam edecek olan bu önemli hattın ilk etabı hizmete açılıyor. Hattımızın Konya’mıza, Karaman’ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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