Makas üzerindeki kablo numuneleri hırsızlık şüphelisini ele verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde mermer ocağına ait elektrik trafosunda meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisini, evinde bulunan sanayi tipi makas üzerinde bulunan kablo kalıntıları ele verdi. Mahkemeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağına ait yüksek gerilim elektrik trafosunda 29 Kasım 2021 tarihinde açıktan bakır kablo hırsızlığı olayı meydana geldi. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce de hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli A. A.’nın yerleşim merkezindeki ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada bulunan çalınan kablolara uyumlu olduğu gözlenen plastik parçaları ile birlikte hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilerek kriminal incelemeye gönderilen sanayi tipi makas üzerindeki kablo numuneleri mercek altına alındı. Kriminal inceleme sonucunda makas üzerindeki kablo numunelerinin hırsızlık olayındaki çalınan kablolar ile eşleştiği tespit edildi. Bunun üzerine hırsızlık şüphelisi A.A., Beyşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandıktan sonra Beyşehir Adliyesine sevk edilen hırsızlık zanlısı A.A. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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